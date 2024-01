Zimní přípravy fotbalistů jsou v plném proudu, avšak úterní prověrky klubům z Podještědí vítězství proti celkům z druhé nejvyšší soutěže nepřinesly. Liberec jen remizoval s Jihlavou 2:2, jablonecká parta nestačila na Viktorii Žižkov, podlehla ji 3:5.

Druhý duel zimní přípravy našeho libereckého týmu se odehrál na umělé trávě nymburského sportovního centra. Utkání začalo ve velkém tempu, když už ve 26. minutě bylo skóre 2:2. Slovan byl v zápase aktivnější, avšak další branka nepadla. Za Slovan skórovali Tupta z penalty a poté Penner.

Jabloneckému mužstvu nevyšel ani druhý přípravný zápas proti druholigovému soupeři.

Na umělé trávě v Praze Jablonečtí vedli proti Žižkovu, jenže pak obrana několikrát hrubě inkasovala a utkání skončilo divokou porážkou.

Jablonecký trenér Radoslav Látal po zápase pro oficiální klubový web hořekoval nad inkasovanými brankami. „Vedli jsme, měli jsme nějaké šance, ale přišly dva góly po standardních situacích a ten zápas se pak začal úplně jinak vyvíjet. Konec už byl lepší, soupeř ale stále hrozil. Vše je to ale hlavně o přístupu. Když dostaneme tři góly po standardních situacích, je to nějaká vizitka hráčů. Je to o koncentraci a přístupu k tomu zápasu,“ uvedl po zápase Látal.

Jablonecký lodivod vysvětloval aktuální absence některých hráčů v zimní přípravě. „Hurtado přijel trochu později. Víme, že nemůže hrát na první zápas na Slavii. Má to celé trochu posunuté, dělá teď kondiční přípravu, kterou už má zbytek týmu za sebou. V sobotu už by se mohl zapojit do přípravného zápasu. Na nemocenské jsou stále Černák a brankář Hanuš,“ uvedl Látal.

Poslední herní test před odletem na zahraniční soustředění čeká jeho družinu tuto sobotu 20. ledna od 12 hodin v Desné proti Velkým Hamrům.

Na kemp míří i liberecký Slovan. Už ve středu se v Turecku utká s PFK Černo More Varna.

Zimní fotbalové přípravy:

Žižkov – Jablonec 5:3 (2:1)

Branky: 29. Kozojed, 40. Voltr, 53. Tregler, 58. Štrombach,87. Sodoma – 20. Drchal, 68. Krulich, 78. Hübschman.

Sestava:

Jablonec 1. poločas: Fendrich – Štěpánek, Tekijaški, Martinec – Gaši, Houska, Vakho, Kratochvíl, Polidar – Drchal, Chramosta.

Jablonec 2. poločas: Fendrich – Štěpánek (63. Karban), Tekijaški, Martinec (63. Velich) – Gaši (56. Pleštil), Kratochvíl (63. Hübschman), Vakho, Souček F., Polidar (56. Náprstek) – Chramosta (56. D. Souček), Krulich.



Liberec – Jihlava 2:2 (2:2)

Branky: 21. Tupta (z pen.), 26. Penner – 13. Křehlík, 24. Shudeiwa.

Sestava:

Liberec: 1. poločas: Vliegen – Mikula, Lehoczki, Pourzitidis – Penner, Žambůrek, Varfolomejev, Hudák, Ghali – Tupta, Kok.

Liberec 2. poločas: Hasalík – Mikula (67. Lehoczki), Prebsl, Govaers – Hudák (67. Kok), Lexa, Varfolomejev (67. Pourzitidis), Višinský, Preisler – Letenay, Horský.