Liberec se sice dočkal gólu v 25. minutě, ovšem Rabušic si podle názoru hlavního rozhodčího počínal v rozporu s pravidly, a tak branka Ondřeje Novotného nemohla být uznána. Skóre duelu tak otevřela Dukla, chybu v rozehrávce potrestal přízemní střelou na delší tyč Marek Fábry. Slovan mohl záhy vyrovnat, jenomže Michal Faško neproměnil penaltu.

Na další trefu se muselo čekat až do druhé části, kdy se do kolonky střelců zapsal krásnou technickou ránou Jan Matoušek. Nerozhodný stav zlomil v 67. minutě hostující Lukáš Buchvaldek, kterého svým druhým zářezem podpořil Marek Fábry, který sám před Knoblochem nezaváhal. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha toužili po vyrovnání, ale nepomohl jim ani závěrečný tlak.

Miroslav Holeňák (FC Slovan Liberec): „V prvním zápase jsme vysoko vyhráli, viděli jsme pozitiva, tentokrát se nám ukázala negativa. Bylo to i o produktivitě, vytvořili jsme si docela dost šancí, ale neproměnili jsme je. Kdyby se tak stalo, vypadalo by to jinak. Zápas posloužil k tomu, že jsme dali příležitost všem hráčům, ukázalo se nám, jak to kluci zvládají v únavě. Každý zápas nám zkrátka něco ukáže a tento nám ukázal, že máme ještě zapracovat.“

FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha 1:3 (0:1)

Branky: 52. Matoušek – 35. Fábry, 67. Buchvaldek, 71. Fábry.

Liberec 1. poločas: Knobloch – Fukala, Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula – Matoušek, Faško, Polyák, Nečas – Rabušic, Novotný.

Liberec 2. poločas: Pešl - Bína, Chaluš, Kranthove, Gembický - Matoušek Casar, Michal, Faško - Diamé, Rondić

FK Dukla Praha: Rada – Barac, Piroch, Konan, Soček, Buchvaldek, Peterka, Krunert, Šebrle, Faleye, Fábry.