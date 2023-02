Ve středu v podvečer, konkrétně od 17 hodin, se domácí fotbalisté utkají s pražskou Spartou o postup do semifinále MOL Cupu. V pohárovém utkání na sebe oba celky narazily naposledy ve finále před dvěma a půl lety. Ano, v tom utkání, kdy se Martin Frýdek prošel po hrudníku Tomáše Malínského a dnes již bývalý sudí Pavel Královec jej napomenul pouze žlutou kartou. Sparta nakonec zvítězila 2:1 a pohár vyhrála.

V říjnu roku 2020 pak byl zatčen místopředseda Fotbalové asociace ČR a do té doby faktický boss českého fotbalu Roman Berbr. Z následných odposlechů se veřejnost dozvěděla, že sudí Královec byl právě Berbrem instruován, aby ze zápasu udělal 'suchej hajzl'. Co přesně to v jejich mluvě znamenalo, se nejspíš nikdy nedozvíme.

Odposlechy ve fotbalové kauze: Berbr měl přikázat pomoci Spartě

Pro severočeský celek je cesta do evrospkých pohárů, které hrál naposledy v sezoně 2020/2021, schůdnější právě přes domácí pohár. V lize se totiž nachází až na deváté příčce a bodový zisk v jarní části zatím není příliš oslnivý.

V cestě do semifinále však stojí silná Sparta. Tým, který vyhrál poslední čtyři ligová utkání a nastřílel v nich stěží uvěřitelných 16 branek.

Poslední vzájemné ligové utkání v rámci prvního kola ale vyhráli na Letné právě liberečtí fotbalisté, a to poměrem 2:1. Do utkání nemůže zasáhnout brankář Hugo Jan Bačkovský, který je v Liberci na hostování právě z pražského celku.

"Gólman číslo dvě dostává prostor v poháru. Jelikož Hugo nemůže nastoupit proti svému mateřskému klubu, odchytal utkání v Plzni," vysvětloval změnu mezi třemi tyčemi trenér Luboš Kozel po prohře v Doosan aréně. Dá se tedy očekávat, že mezi tři tyče se vrátí Olivier Vliegen.

I když do pohárového utkání nastoupí jen velmi málo pamětníků finálového zápasu z roku 2020, pod Ještědem na tuto křivdu nezapomněli a ve středu to budou chtít všem fotbalovým příznivcům dokázat.