/FOTO/ V sobotu od 15 hodin se proti sobě na stadionu U Nisy představí dva nesmiřitelní rivalové. Slovan Liberec vyzve v boji o další ligové body sousední Jablonec. Ještě před utkáním ale oba celky spojily své síly na tiskové konferenci, aby podpořily darování krve.

62. Podještědské derby nese podtitul: 'Derby až na krev!' Tisková konference se konala v Krajské nemocnici Liberec. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FCSL

Ten, kdo byl za posledních 12 měsíců alespoň jednou na bezpříspěvkovém darování krve, bude mít o víkendu vstup na stadion zdarma. Výjimkou jsou trenéři a hráči, kteří sice krev nedarovali, ale do útrob se zdarma také dostanou. „Musím se přiznat, že jsem krev nikdy nedaroval. Je to ale potřebná a ušlechtilá činnost,“ je si vědom důležitosti tohoto rozhodnutí trenér Liberce Luboš Kozel.

Podobně je na tom také jeho svěřenec Ľubomír Tupta. „Na žádném darování krve jsem zatím nebyl. Pouze na klasických odběrech spojených s fotbalem či osobním životem,“ řekl slovenský útočník.

Ne každý má rád odebírání krve. „Vím, že například Mohamed Doumbia se úplně děsí toho, když do něho mají píchnout,“ zasmál se Kozel trochu škodolibě. Na to hned reagoval jablonecký útočník Jan Chramosta. „Já jsem takový Doumbia. Nemám rád injekce. Když mi odebírají krev, nějak to zvládnu, ale nedívám se na to,“ přiznal s úsměvem letos zatím pětigólový střelec s dodatkem, že je ale v registru dárců kostní dřeně.

Návštěva a prohlídka transfuzního oddělení liberecké nemocnice ale v aktérech zanechala stopu. Přemýšlím o tom, že bych se stal dárcem. Je otázka, jestli bych pak ve fotbale podával takový výkon, jaký je potřeba. V pauze by to ale určitě šlo,“ přemýšlel Chramosta nahlas.

Pak už se ale začalo mluvit o fotbale. Konkrétně o nadcházejícím Podještědském derby, které ponese číslovku 62.

„Bude to tvrdé a vyhecované, jako každé derby. Hřiště třeba bude trochu podmáčené a hráči na něm budou jezdit. Věřím ale, že to zároveň bude fair play,“ přeje si jablonecký útočník.

Jeho nadřízený bedlivě sleduje srážky posledních dní. „Uvidíme, co počasí udělá s terénem. V pátek a sobotu se to má ale zlepšit a věřím, že hrací plocha bude připravena tak, aby měl zápas kvalitu,“ nechal se slyšet Radoslav Látal.

Ten si pochvaluje vstup do jarní části soutěže. „Oba zápasy nám herně vyšly, i když na Slavii jsme nakonec byli smutní. Nějak takto bychom se chtěli prezentovat v utkáních. Víme, že jedeme na horkou půdu do Liberce. Je to derby a pro nás určitě těžký zápas. Má to vždy něco navíc a nádech je cítit celý týden,“ uvědomuje si jablonecký trenér důležitost utkání.

Slovan oznámil last minute posilu do záložních řad. Na zápas si ale ještě počká

Liberci se ale po zimní přestávce herně daří také. „Po delší době je dobrá forma na obou stranách. Jablonec měl dobrý vstup do jara. Prohrál těsně na Slavii, něco jako my na Spartě. Doma pak jednoznačně vyhrál nad Českými Budějovicemi. Z tohoto pohledu se střetnou dvě mužstva s dobrou momentální formou,“ má jasno Kozel.

Liberecký kouč se těší na atmosféru a doufá v dobrou návštěvu. „Vím, že pro lidi z regionu je to v podstatě nejdůležitější zápas půlsezony. Naši fanoušci v minulém domácím utkání proti Olomouci vyvěsili transparent, na kterém stálo: „Cíl pro jaro: Porazit Jablonec!“. Tím je asi řečeno vše,“ má jasno.

Ľubomír Tupta už netrpělivě vyhlíží další utkání proti rivalovi. „Věřím, že se bude hrát hlavně fotbal. Prakticky každé derby je vždy trochu vyhrocené, ale myslím si, že si to rozdáme a kdo bude lepší, vyhraje,“ uzavřel slovenský útočník.