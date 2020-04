Spekulace se potvrdily, 27letý levý obránce Matěj Hybš opustí po sezoně jako volný fotbalista prvoligový FC Slovan Liberec a posílí Viktorii Plzeň. Pod Ještědem, kam přišel před třemi lety z pražské Sparty, dosud nastoupil do 55 ligových duelů. Věří, že přidá ještě další.

Matěj Hybš pózoval vedle Adolfa Šádka, generálního manažera Viktorie Plzeň, s dresem číslo 11. | Foto: fcv/Martin Skála

„V Liberci jsem byl od prvního dne spokojený a vděčím mu za strašně moc, teď je to ale další etapa,“ řekl pro klubový web k budoucímu přesunu do Plzně Hybš a doplnil: „Všem mým fanouškům a příznivcům Slovanu chci říct, že sezónu normálně dohraji v Liberci. Všichni věříme, že se liga dohraje a my máme se Slovanem velice dobře nakročeno k tomu dostat se na pohárové příčky. Budu bojovat na 100 %, abychom Liberec dostali tam, kam všichni chceme – do pohárů,“ upřímně slíbil.