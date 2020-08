Mezi moje silné stránky patří hra zády k bráně, vzdušné souboje i duely jeden na jednoho. Vím ale zároveň, kde mám nedostatky,“ přiznává pokorně. Do prvního ligového duelu v Olomouci ještě nezasáhl.

Šestice hráčů ze Slavie, Michael Rabušic, Jhon Mosquera a Lukáš Csáno. Slovan se vrhl do posilování razantně, řadu odchodů zaplnil talentem, mezi nějž s jistotou patří i právě poslední jmenovaný Csáno. Teprve 19letému vytáhlému útočníkovi v Trnavě končila smlouva a s tamním vedením se na nové nedohodl, proto společně s agentem hledal angažmá nové.

„Měl jsem přijít už ke konci minulé sezony, ale tehdy to nešlo, protože se hrála liga každou středu i sobotu. Přišel jsem tedy až na začátku letní přípravy na týdenní zkoušku. Jsem rád, že se vše podařilo a že můžu působit v klubu, jako je Slovan,“ říká na úvod.

Přesun pod Ještěd bere jako velký kariérní posun. Sám ví, že se v Liberci může řadu věcí naučit. „Česká liga je velmi kvalitní soutěž a hraje v ní řada opravdu dobrých mužstev. Slovan je klub s výbornými hráči, trenéry, fanoušky i krásným stadionem s pěkným prostředím,“ nešetří superlativy. Pozičně mu sedí post hrotového útočníka, občas ale může zaskočit i na křídle.

„Mými silnými stránkami jsou hra zády k bráně, vzdušné souboje a souboje jeden na jednoho. Vždy je co zlepšovat. Vím, kde mám nedostatky, musím je odstraňovat. A musím na sobě neustále pracovat…“

EVROPA JE MOTIVACE

Velkou motivací je účast ve druhém předkole Evropské ligy, kterou si Slovan vybojoval v minulém ročníku. Soupeře klub prozatím nezná, soustředí se na dobrý start ligy, který mu může dodat potřebné sebevědomí. „Příprava byla velmi krátká, přišlo nás víc nováčků a řada hráčů odešla. Nejsme určitě ještě mezi sebou tak sehraní, jak jsme chtěli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Nesmíme mít velké oči, protože se nám to může vymstít. Musíme být skromní a tvrdě pracovat. Uvidíme, jak to půjde v zápasech… Věřím, že to bude dobré, protože kvalita v týmu je veliká,“ vysvětluje Csáno.

Ten už se premiérově za Slovan stihl prosadit. Branku vstřelil v přípravném utkání s Mladou Boleslaví (2:2), první ostrý start však zatím nepřidal. Do utkání s Olomoucí vůbec nezasáhl. „Začíná liga, v níž chceme být úspěšní a posbírat co nejvíc bodů. Hlavně vstup do sezony bude velmi důležitý,“ ví slovenský talent a věří, že je tým na ligu připraven.

„Pavel Hoftych je výborný trenér, vyžaduje od hráčů fyzickou připravenost a chce, abychom všichni makali na maximum. Každému hráči se snaží pomoct a poradit mu. Příprava byla krátká a náročná, skoro každý den jsme trénovali dvojfázově. Věřím, že jsme připraveni dobře.“

DOBRÁ PARTA V KABINĚ

U Nisy jsou proslulí také dobrou partou v kabině, která nechybí ani letos. Kolektiv přibral 19letého mladíka bez potíží. „Nálada v kabině je dobrá. Jsem tu teprve krátce, ale myslím, že kluci mě přijali od prvního momentu, i když jsem v kabině nejmladší. Každý z hráčů i realizačního týmu se mi snaží od začátku pomáhat a radit, ať už na hřišti, nebo i mimo něj. Chtěl bych jim za to poděkovat a věřím, že to bude lepší a lepší,“ uzavírá Csáno.

Kryštof Rossmann