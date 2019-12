Střetnutí s nejlepším týmem české ligy popsal na pozápasové tiskové konferenci trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil duel se Slavií?

Říkal jsem Jindrovi (kouči Slavie Jindřichu Trpišovskému), že se mu zápas hodnotí hezky a chtěl bych být na jeho místě. Nám se to tak pěkně nehodnotí, ale chtěli jsme hrát o body. Prohrávat se Slavií při její kvalitě 0:2 do 25. minuty je pro hráče pak těžká úloha s tím ještě něco udělat. Kluci začnou pochybovat a sebevědomí jde dolů. Pozdě jsme dvakrát dostoupili Milana Škodu, který opět ukázali svoji kvalitu. Škoda, že jsme nevyužili šance, které měli Pešek a Malinský, protože na druhý poločas by to mělo větší náboj. My jsme dál chtěli hrát a běhat, ale nedokázali jsme se dostat do zápasu kontaktním gólem a soupeř nám přidal ještě jeden. Chyběl nám všude krůček.

Blíží se zimní pauza, která bývá v Liberci hodně turbulentní, co se týče hráčského kádru. Jak to momentálně vypadá s Potočným, kterému v létě končí současná smlouva?

Nechtěl bych to řešit na tiskovce. Složení kádru s vedením řešíme průběžně a budeme to finálně řešit až po skončení podzimní části sezony. Všichni se momentálně soustředí na dohrávku podzimu.

Před pokutovým kopem Tomáše Součka šel trenér brankářů Slovanu poradit Filipu Nguyenovi. Máte podrobné info, co přesně se tam odehrálo?

S kolegy asistenty jsme se bavili, jestli ví, že Souček hodně čeká na gólmana a mnoho penalt kope doprostřed. Mára to běžel Filipovi ještě připomenout a dopadlo to v tento okamžik dobře. Filip odchytal velmi dobrý zápas.

Vzhledem k dohodě obou klubů nezasáhli do hry v dresu Slovanu čtyři hráči patřící pražské Slavii. Jak moc velká komplikace to byla?

Věděli jsme, že ať uděláme, co uděláme, tak Petara Musu budeme v útoku nahrazovat těžko. I když Potočný se se situací popasoval dobře. Nemohli jsme využít ani Kuchtu nebo Oscara. Všichni nám chyběli, ale Radim Breite odehrál velmi dobrý zápas. Změny, které jsme udělali, tak našemu výkonu neublížily. Porazila nás větší kvalita soupeře.

Jaký máte názor na prosincové zápasy, kdy bývá venku už velký mráz?

V minulých letech se končilo dřív, ale letos počasí drží až do poslední chvíle. Možná jsme doplatili i na nešťastnou kolizi s hokejovým zápasem. Pro diváky, kteří se těšili na Slavii, tak vzhledem k její účasti v Lize mistrů nebyl termín úplně optimální. Sebralo to tak tři čtyři tisíce diváků. Z tohoto pohledu to bylo nešťastné, ale pro hráče na hřišti to zas tak dramatické není, protože jsou vyhřívané trávníky. Pro lidi v hledišti to ale není optimální, když jsou promrzlí.