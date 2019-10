Jak byste zhodnotil zápas?

Vzhledem k tomu, že jsme měli na konci utkání víc šancí, tak remíza je pro nás ztráta. Kdybych dal branku buď z trestňáku, nebo hlavou, tak jsme mohli vyhrát. S ohledem na celý průběh duelu je ale asi remíza zasloužená.

U té poslední šance hlavou bylo asi těžké se prosadit.

Není prostor na výmluvy. Z takové šance musím dát prostě gól.

Čím si vysvětlit nepovedený první poločas?

To kdybych věděl, tak nehraju, ale trénuju. Mám trochu vykřičené hlasivky, protože to bylo poprvé, co jsem na kluky křičel v kabině o přestávce. Já jsem takový kamarádský, ale teď jsem byl trochu zvýšil hlas, abychom se probrali.

Trenér si také k tomu řekl své?

Trenér taky. Myslím ale, že jsem mluvil hlasitěji než trenér.

Druhá půle se vám naopak hodně povedla.

Jo, my jsme se nahecovali mezi sebou. Ti, kteří v Liberci už nějakou sezonu kroutí, tak ví, že derby je důležité. Po průběhu první půle jsme určitě rádi i za ten bod. Ke konci jsme ale mohli brát i tři.

Jak moc velká rána byl druhý inkasovaný gól, který padl hned po vašem vyrovnání?

Já jsem se snad ani neotočil. Bylo to rychlé. Říkal jsem si, co se děje a myslel jsem si, že to snad ani nebyla pravda.

Rychle jste ale tento moment museli hodit za hlavu.

Jo, okamžitě jsme znovu nastoupili a takhle se ukazuje síla mančaftu. Máme silný kolektiv, což se ukázalo, že jsme rychle zase srovnali.

Měl jste při vašem přímém kopu ideální pozici?

Věřil jsem si. Baluta mě přemlouval, abych mu to nechal. Ale nenechal jsem.