Boleslav poslal ve 29. minutě do vedení David Douděra, v 82. minutě ale srovnal po vyloučení Jiřího Skaláka z penalty Júsuf Hilál a za čtyři minuty v přesilovce dokonal obrat další střídající hráč Lubomír Tupta.

A jak viděl duel kouč vítězné party? "První poločas byl ze strany soupeře velmi kvalitní a my tahali za kratší konec provazu. Stejně jako v předchozích dvou utkáních byla Boleslav herně lepší. Problém nám dělala rotace jejich krajních hráčů, kteří hráli vysoko. Z toho nakonec také padl vedoucí gól," hodnotil první poločas Kozel.

Velký obrat za pět minut v závěru zápasu. Liberec slaví první ligovou výhru! Přečíst článek ›

Sám o přestávce z hráčů cítil, že jsou naštvaní sami na sebe. "Kluci věděli, že můžeme hrát lépe. I přes chyby se náš výkon ve druhém poločase zlepšil. Soupeř nás nepřehrával a měli jsme o něco více ze hry. Utkání jsme otočili v závěru silou vůle, kdy nám pomohli střídající hráči a změny rozestavení," uvedl k první výhře kouč.

Zatímco na stadionu U Nisy, kam našlo cestu jen 1 570 diváků, všeobecně panovala spokojenost, hosté byli zklamaní. Body ztratili potřetí za sebou.

"Zápas nám protekl mezi prsty. Hru jsme kontrolovali, navíc se nám podařilo dostat do vedení na rozdíl od předchozích utkání. V průběhu druhé půle měl Ondra Karafiát šanci na zvýšení vedení, kdy mu míč projel mezi nohami. Následně jsme Liberci dali šanci jít do tlaku špatným řešením situací. Přišla červená karta, penalta a vyrovnání. Druhému gólu předcházela situace, kdy jsme měli hrát balon dopředu a místo toho jsme ho hráli zpět. Bylo to podobné jako před prvním gólem Liberce. Takový zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce," litoval Karel Jarolím, trenér FK Mladá Boleslav.