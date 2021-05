„Budu upřímný. Jsem šťastný, že se to povedlo. Ono se sice řekne Polsko… Lidi to ale strašně podceňují. Byl jsem strašně překvapený tím, jaké mají v klubu zázemí a infrastrukturu. Jsem prostě spokojený,“ přiznal Jugas.

Do konce sezóny ve FORTUNA LIZE zbývají dvě kola, Jugas už v dresu Slovanu pravděpodobně nenastoupí. „Tohle všechno jsme probíral s trenérem Hoftychem a celým realizačním týmem. Věděli o každém mém kroku. To, že je tady nabídka z Polska, jsem věděl už před utkáním s Brnem. Hned poté na mě čekala zdravotní prohlídka. Slovan o všem věděl, nechtěl jsem jednat nikomu za zády. Liberec se ke mně choval vstřícně a dal mi šanci hrát,“ podotkl.

V novém klubu by se měl hlásit 15. června, smlouvu má ve Slavii do konce června. Polský tým z Krakova se může pyšnit opravdu výborným zázemím. „Byl jsem tam zatím jenom na otočku kvůli zdravotní prohlídce. Mají tam vyhřívané hřiště, umělou trávu pod střechou. Hráči mohou bydlet přímo v tréninkovém centru. U nás to žádný klub nemá, tréninkové podmínky má snad akorát Sparta na Strahově. Krakov je pěkné, starší město. Má to své kouzlo. Hlavní je, že má klub i trenér o mě zájem. Věřím, že to bude dobrý krok. Musím to jenom potvrdit,“ má jasno.

Ačkoliv už Jugas nepočítá, že by Slovanu v posledních dvou zápasech sezony pomohl na hřišti, věří, že se Liberec ještě pokusí prokousat do fotbalové Evropy. „Stále jsem součástí Liberce, dýcháme sic brčkem, naděje na poháry žije. Hlavně nesmí Plzeň vyhrát ve čtvrtek finále našeho poháru,“ připustil.

Fotbalová štace pod Ještědem sice pro Jugase nezačala dobře, postupem času se ale propracoval do základní sestavy a pomáhal Slovanu v boji o horní polovinu tabulky. „Když jsem přišel, byl jsem zraněný, trenér to viděl. Nebyl jsem připravený po kondiční stránce, postupem času jsem se do toho dostával. Myslím si, že to nebylo špatné. Třešničkou na dortu byla základní skupina Evropské ligy. Dostali jsme se tam přes tři předkola. V těžké skupině jsme uhráli sedm bodů, hrálo se chvilku i o postup. Celou sezonu hrajeme na předku tabulky. Kdyby se povedlo opět ukopat poháry, bylo by to ideální,“ zhodnotil své působení v libereckém dresu.

Ambice v polském týmu jsou pro Jugase jasné. Pravidelně hrát a pohybovat se v horní polovině tabulky. „Polskou ligu tak detailně neznám, nějaké informace mám. Cracovia by ráda hrála v horní polovině tabulky, doufám, že k tomu značným dílem pomůžu. Samozřejmě nepočítám s tím, že budu automaticky pravidelně nastupovat. Musím si svou pozici sám zasloužit. Super by bylo, kdybychom v Polsku vykopali evropské poháry,“ pevně věří.

Bydlení v Polsku Jugas s rodinou zatím neřešil. „Zatím to je všechno strašně rychlé. V dalších dnech vezmu manželku a dceru a pojedeme se tam podívat. Výhodou je, že v klubu působí Lukáš Hroššo a David Jablonský. V konkurenční Wisle působí Michal Frydrych. Krakovské derby bude dalším velkým zážitkem,“ pokýval hlavou.

Zahraniční angažmá je vždy spojené a naukou tamního jazyka. Jak na tom je Jugas s polštinou? „No, když jsem tam přijel a slyšel jsem polštinu, čuměl jsem jako tele na vrata. Po chvilce už ale člověk něco pochytí. Věřím, že jazyková bariéra mě trápit nebude a postupně se domluvím,“ dodal Jakub Jugas.