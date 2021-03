Liberec zahrozil už v první minutě, kdy se dobře uvolnil Rabušic, který však trefil jen tyč. Zanedlouho se už Slovan radoval. Prosek si při zpracování nepočínal úplně důrazně, čehož využil Michal Sadílek, který poslal míč Boháčovi mezi nohy. Vzápětí bylo na stadionu U Nisy ještě veseleji. Do centru Mosquery se položil Ondřej Karafiát a brankář Boháč se po balonu natahoval marně.

Severočeši byli stále při chuti. Rabušic přenechal mičudu Sadílkovi, jenž našel na malém vápně dobře naběhnutého Ondřeje Karafiáta, který překonal Boháče potřetí. Ve 38. minutě fauloval Chaluš ve vápně Petráně a sudí Pechanec nařídil penaltu. Hufův úmysl ale Knobloch vystihl a ačkoliv se hrací předmět ještě motal podél brankové čáry, nikdo z Pardubických jej do sítě neposlal.

V nastavení první půle domácí udeřili počtvrté. Pešek zpracoval dlouhou přihrávku, patičkou posunul na Michala Sadílka, který sám před Boháčem nezaváhal. Krátce po přestávce se ke slovu dostaly i Pardubice. Pěknou kombinaci po ose Kostka – Čelůstka zakončil přesně k tyči David Huf. V 69. minutě trestuhodně chyboval Toml, míče se zmocnil Faško, ale jeho nabídku otřel Nečas jen o břevno.

Slovan poté udělal trochu bordel v pardubické obraně, jenomže Faško se unáhlil a jeho pokus skončil hodně vedle. Chvíli před koncem sice skóroval Imad Rondič, ale bohužel pro Liberec si nepohlídal ofsajdovou linii, což vzápětí potvrdil i videorozhodčí. Stejný hráč pak měl ještě jednu možnost, kterou tentokrát zneškodnil Boháč. Liberec tak porazil Pardubice 4:1.

„Vstoupili jsme do zápasu hodně špatně, Liberec na nás vlétl a byl dobře připravený. My byli u všeho pozdě, dokonce nastřelil tyčku. Trenér to pak prostřídal, což nám pomohlo. Pak jsem neproměnil penaltu, což nás srazilo zase dolů. Je to škoda, kdybych ji proměnil, ještě bychom měli o co hrát,“ smutnil jediný pardubický střelec David Huf.

„Podle mého názoru jsem si vystřílel góly na dva roky, protože mám průměr gól na sezonu. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Podržel nás ještě Milan Knobloch, takže všechno vyšlo na jedničku. Hecování s bráchou nebude. Jsme oba jiní typově, brácha je více ofenzivní,“ přiznal dvoubrankový Michal Sadílek.

„Za mě to byl nejhorší poločas za dobu, co jsem v Pardubicích. Když jsme prohrávali 4:0, tak jsme chtěli nasadit dva útočníky a něco s tím udělat. Ve druhé půli jsme se zvedli, ale to už bylo pozdě,“ pokrčil rameny trenér Pardubic Jiří Krejčí.

„Sadílek je dobrý fotbalista, dokáže sbírat hodně míčů. Dostává se do koncovky, je to velmi poctivý hráč. Plní nám to, co potřebujeme. Karafiát předvedl dobrý výkon, i když měl za úkol hlavně defenzivní činnost. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Potěšilo nás, že jsme dali góly už v první půli a mohli jsme poslat na hřiště kluky, kteří by normálně tolik nehráli,“ řekl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

FORTUNA:LIGA – 21. kolo

FC Slovan Liberec – FK Pardubice 4:1 (4:0)

Branky: 6. a 45+2. Sadílek, 13. a 25. Karafiát – 50. Huf. Rozhodčí: O. Pechanec – P. Blažej, P. Caletka. ŽK: Chaluš – Surzyn, Petráň, Huf. Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula – Karafiát (82. Cancola), M. Sadílek, Mara (68. Faško) – Pešek (82. Michal), Rabušic (55. Rondič), Mosquera (56. Nečas). Trenér: Hoftych.

FK Pardubice: Boháč – Prosek (27. Čelůstka), Šejvl, Toml, Surzyn – Jeřábek (28. Petráň) – Tischler (46. Pfeifer), Hlavatý, Solil, D. Kostka (60. Cadu) – P. Černý (27. Huf). Trenér: Krejčí.