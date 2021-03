„Byl to podobný zápas, jaký jsme sehráli s Budějovicemi před dvěma týdny v lize. Tehdy branka nepadla. Pro nás určitě těžký zápas, jsme rádi za postup. Daří se nám v lize i v poháru. Snad nám to vydrží co nejdéle. Díky poháru navíc hrajeme víc zápasů. To je jedině dobře,“ usmál se Jan Mikula, liberecký obránce a kapitán.

Pod Ještědem je dobrá nálada. Liberečtí naposledy v lize porazili nebezpečné Pardubice 4:1, když všechny čtyři branky nasázeli v prvním poločase. „Na podzim se nám podařilo něco podobného proti Plzni. Teď s Pardubicemi to bylo ještě lepší. Spadlo nám tam fakt všechno, co čeho jsme kopli,“ připomněl.

Slovan drží aktuálně velmi slušnou bilanci. V posledních jedenácti zápasech prohrál pouze jednou, navíc v tomto období inkasoval pět branek. Po pražské Slavii mají v Liberci nejlepší obranu v soutěži. „V létě odešlo hodně kluků, chvilku to trvalo, než si to sedlo. Teď to vypadá dobře,“ podotkl hráč, který je v Liberci už od roku 2017. „Hráči se tady často mění, to je pravda. Ale jinak je to nastavené také, že realizační tým se moc nemění. Funguje zázemí, to je důležité. Na hřišti pak každý fotbal hrát umí. Stačí pár zápasů a sehrajete se,“ doplnil.

Z pátého místa mají liberečtí fotbalisté na dohled třetí Slovácko. Podle Mikuly se ale musí kabina Slovanu dívat také pod sebe. „Na tabulku se kouká pěkně, ale pod námi je tabulka pěkně našlapaná. Dvakrát prohrajeme a budeme desátí. Snažíme se jít zápas od zápasu a vždy něco urvat,“ konstatoval.

Rodák z Havlíčkova Brodu má za sebou i angažmá v pražské Slavii. V sezóně 2016/2017 sice odešel na hostování do Liberce, přesto si na své konto připsal mistrovský titul. „Slavii samozřejmě stále fandím. Pár hráčů jsem potkal, teď tam trénuje pan Trpišovský, který kdysi trénoval Liberec. Je dobře, že má Slavia takovou stopu v Evropě. Snad tam dojde co nejdál,“ pokýval hlavou.

Na severu Čech je ale Mikula spokojený, neměnil by. „Po fotbalové stránce je to v pořádku. Líbí se nám i město, s rodinou jsme tady spokojení,“ poznamenal. „Samozřejmě je tohle specifický rok. Chybí nám diváci, chodíme se testovat, nevíte, kdo vám vypadne ze sestavy. My s tím nic ale neuděláme, máme štěstí, že můžeme pracovat. Jsou odvětví, které jsou na tom daleko hůř,“ má jasno.

Jak tráví ligový fotbalista čas, když netrénuje, nebo nemá zápas. „No, nedá se prakticky nic dělat. Doma máme tříletého synka. Snažíme se chodit do přírody, být venku, když to jde. Zavřeli nám i hřiště, takže tam taky nemůžeme. Snad tohle všechno brzo skončí,“ pevně věří.

V sobotu 6. března hraje Slovan na půdě poslední Příbrami. Je papírovým favoritem a chce získat tři body. „Pro nás je každý zápas těžký. Je jedno, s kým hrajeme. Minulý rok jsme v Příbrami prohráli 1:3. Máme za sebou pohárový zápas, Příbram v týdnu odpočívala. Jedeme tam samozřejmě vyhrát, věřím, že se nám to podaří,“ pokračoval.

A co fotbalová budoucnost pro 29letého obránce? „Těžko odhadovat. Doba je taková, jaká je. Člověk neví, co bude. Myslet na nějaké změny je fakt těžké,“ dodal Jan Mikula.