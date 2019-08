„Do zápasu jsme opět nevstoupili dobře, tak jako v utkání se Zlínem. Nad tím se musíme zamyslet, protože v kabině vypadáme nabuzení, ale na hřišti to nedokážeme převést do praxe. Po úvodní šanci Olomouce jsme měli tři velmi dobré příležitosti hlavně po straně zásluhou Potočného, ale nedokázali jsme dát branku. Soupeř nás potrestal z rychlého brejku.

Ve druhém poločasu jsme se snažili s utkáním něco udělat a vyrovnat nebo ho otočit. Měli jsme tam nějaké možnosti a podle informací, které mám, jsme dali regulérní branku. Hráči zápas odmakali, nechali na hřišti srdce, ale dát góly se nám nepodařilo,“ ohlédl se za střetnutím s Olomoucí trenér Liberce Pavel Hoftych.

Jak viděl on inkriminovaný moment, po němž rozhodčí neuznal gól Liberce? „Gól podle reakcí hráčů, kteří u toho byli, a i podle opaření Olomouce, byl. První asistent rozhodčího ji nemohl vidět, protože byl na úrovni vápna, neboť se věnoval celou dobu naší lavičce a chtěl komunikovat a rozdávat karty. Pak mu nestačily běžecké síly k jeho správnému postavení,“ popsal situaci kouč Hoftych.

Je liga spravedlivá, když videorozhodčí není k dispozici na všech stadionech? „Viděl jsem v naší lize zápasy, kde video bylo a stejně ničemu nepomohlo, takže to radši nekomentuju. Pan Svoboda (šéf Ligové fotbalové asociace – pozn. autora) se snaží, aby videorozhodčí byl na všech stadionech v lize, ale je otázka, jestli bude dostatek školených rozhodčích.“

Příští utkání odehraje Slovan na Slavii a pravděpodobně se bude hrát za zavřenými dveřmi. „Škoda, že se bude hrát na Slavii bez fanoušků. Loni jsme to s Trnavou zažili dvakrát v evropských pohárech s Mostarem a Záhřebem, kde se hrálo bez diváků. Je to strašidelný zápas pro hráče, protože je na hřišti slyšet každé slovo. Věřím, že tam nakonec fanoušci budou. Minimálně by tam měli být příznivci Liberce, protože oni jsou v kauze nezainteresovaní, takže nevidím důvod, proč by měli mít zakázaný vstup na stadion,“ uzavřel trenér Hoftych.

„Jsme šťastní za tři body. Pro náš těžký úvod jsou to zlaté body, protože začátek sezony jsme měli velice těžký. Liga je samozřejmě ještě dlouhá, ale pro povzbuzení a nabuzení mančaftu jsme za to velice rádi. Do zápasu jsme vstoupili dobře, kombinovali jsme. Neříkám, že jsme se dostali do šancí, ale byli jsme na soupeřově polovině. Potom se nám podařilo vstřelit branku ve 40. minutě, ale posledních pět minut prvního poločasu jsme prospali.

Soupeř se nakopávanými míči dostával do šancí, ale tohle jsme přestáli. Řekli jsme si, že ve druhé půli budou domácí do nás šlapat. Bude to souboj, bude to o koncentraci, o vyhrávání soubojů a s trochou dávky štěstí se nám vedení podařilo udržet až do konce,“ zhodnotil duel s Libercem olomoucký trenér Radoslav Látal.

