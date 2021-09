Miroslav Stoch podepsal smlouvu se Slovanem jako volný hráč, naposledy působil v polské Zaglebii Lubin.

„Oslovil mě hlavně velký zájem trenéra, který mi osobně volal, což se mi stalo možná poprvé v životě. Budeme se snažit, abych byl připravený co nejdřív. Uvidíme, trochu mi hraje do karet, že bude za chvíli reprezentační pauza. Dostanu zhruba dva týdny času a během takové doby se toho dá strašně moc stihnout. Potom už budu v úplně jiném stavu, než jsem teď.“

Devátý Jablonec vyhrál s Libercem poslední dva ligové zápasy a rivalovi podlehl v jediném z uplynulých devíti derby. Slovan se po příchodu nového kouče Luboše Kozla zvedl a poskočil z posledního na 14. místo tabulky.

Jablonec se ve středu zapojil do tuzemského poháru MOL Cup, v nedalekých Přepeřích zajistil postup prvoligistovi na úkor třetiligového týmu povedenou premiérovou hlavičkou Nešpor. Nyní se Radův tým chystá na prestižní derby souboj, po kterém ho čeká opět Evropská konferenční liga.

„Je to pro nás důležitý zápas, umocněný tím, že je to derby. Týmy jsou kousek od sebe, znají se navzájem. Liberec má nového trenéra, z posledních dvou zápasů udělal čtyři body. Porazili silnou Mladou Boleslav, remizovali 2:2 s Pardubicemi. Takže nějaký impulz tam určitě přišel. Navíc přišli někteří noví hráči, naposledy teď Stoch. My bychom chtěli doma vyhrát, i když derby jsou vždy složitá. Bývají vyhecovaná, emotivní. Doufám, že to proběhne tak, jak by derby mělo proběhnout,“ konstatoval před nedělním 57. derby trenér Jablonce Petr Rada, jenž v minulosti vedl Slovan.

Luboš Kozel zase začínal ligovou trenérskou kariéru v Jablonci.

Slovan se na derby také chystá. „Soupeř hraje ve více soutěžích, doufejme, že budeme dobře připraveni. Musíme hledět na naší situaci optikou zápasu, který se nám podařil. Musíme chytit vítr do plachet, jak se říká,“ prohlásil zkušený univerzál Theodor Gebre Selassie.