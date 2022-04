„Pro nás strašně důležité body. Myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Ani jeden z týmů si nevytvořil moc velkých šancí, byl to velký boj ve středu pole,“ hodnotil utkání Jiří Jarošík, teplický trenér. Jeho svěřenci vyhráli na jaře počtvrté.

To Liberec potvrdil, že mu to v poslední době moc nestřílí. „Kde byl hlavní rozdíl? Určitě v produktivitě. Kdyby se nám povedlo dát dva góly, vyhráli bychom. Když nebudu počítat vlastní gól Slavie, tak jsme už tři zápasy nevstřelili branku,“ hlesl liberecký Christian Frýdek. Slovan tak stále nemůže být v klidu. Na jedenáctý Zlín, který je první tým, který patří do „záchranářské“ skupiny, má čtyřbodový náskok. „Mrzí to hodně. Chtěli jsme vyhrát a vzdálit se od Skupiny o udržení, abychom byli v klidu, což jsme nezvládli,“ pokračoval Frýdek.

„Jsem zklamaný, že jsme prohráli, protože si myslím, že je to zbytečná porážka. Bylo to bojovné utkání na těžkém terénu, byly tam pasáže, kdy vždy jeden mančaft byl o trochu lepší. Lámalo se to šancí Tupty, který neproměnil sám před Grigarem. Pak jsme neuhlídali roh, který rozhodl o osudu utkání. V závěru už to bylo vabank a k vyrovnání jsme se nedostali. Rozhodla efektivita, ne že by Teplice byly lepší. Jeden gól důrazem daly,“ řekl Luboš Kozel, kouč Liberce.