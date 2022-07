„Myslím si, že výkon byl docela dobrý. Soupeř byl kvalitní. První poločas měl úroveň, obě mužstva byla nebezpečná, nicméně branka nepadla ani na jedné straně. Ve druhém poločasu si myslím, že jsme měli více sil, soupeř uvadal a měli jsme utkání zlomit v náš prospěch. Bohužel jsme branku nevstřelili," hodnotil utkání Luboš Kozel, kouč Slovanu.

Ten byl spokojoný s obranou svého mužstva, ovšem směřem dopředu to moc slavné nebylo. „Pouze Imad Rondić trefil tyčku, což byla stoprocentní „gólovka“. Nevybavuji si, že by ve druhém poločasu soupeř vystřelil na bránu. Takže s tím naším defenzivním výkonem může být spokojenost, dozadu jsme to zvládli velmi dobře. Dopředu, to co nás teď tolik netrápilo, ale s tímto soupeřem se to znovu projevilo, a to, že finální řešení třeba tolikrát nebylo úplně nejlepší. Měli bychom z těch situacích třeba vytěžit i více. Branku jsme nevstřelili, s tím spokojeni být nemůžeme," dodal Kozel.

FC Slovan Liberec - Újpest FC 0:0.

FC Slovan Liberec:1. poločas: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Purzitidis, Mikula - Mara, Červ - Matoušek, Frýdek, Ghali - Rabušic

2. poločas: Vliegen - Gebre Selassie (80. Michal), Talovjerov (80. Polyák), Prebsl, Mikula (65. Preisler) - Varfolomejev, Doumbia - Matoušek (65. Mészáros), Višinský, Ghali (65. Plechatý) - Rondić

K výpravě Slovanu se v Rakousku připojil Maksym Talovjerov

K Liberci se na herním soustředění v Rakousku připojil další hráč, vysoký defenzivní univerzál Maksym Talovjerov. Dvaadvacetiletý ukrajinský fotbalista se zkušenostmi z Evropské konferenční ligy a mládežnických reprezentací Ukrajiny by měl vyztužit libereckou defenzivu. Kluby momentálně finalizují jednání o podmínkách jeho hostování ze Slavie ve Slovanu.

Příprava: Slovan Liberec - Újpest FC 0:0. Na snímku Maksym Talovierov.Zdroj: Jaroslav AppeltauerMladý ukrajinský fotbalista začínal svoji kariéru v mládežnické akademii Šachtaru Doněck, kde působil několik let a vypracoval se až na kapitána týmu. Ještě před přesunem do české ligy nastupoval i za akademie Arsenalu Kyjev a Olimpiku Doněck. V osmnácti letech podepsal smlouvu s Českými Budějovicemi, kde ze začátku nastupoval v rezervním týmu a odešel i na hostování do sparťanského béčka. Poprvé naskočil do ligového duelu jako střídající hráč v sezoně 2019/2020 proti Bohemians. Ve svém premiérovém utkání si hned připsal asistenci, ale jeho mužstvo nakonec prohrálo 2:3. Od té doby začal Maksym nastupovat za České Budějovice pravidelně, a to nejčastěji na pozici stopera.

V Budějovicích naskočil Talovjerov do 47 utkání. V minulé sezoně si ho vyhlédla Slavia Praha, kam v půlce ročníku přestoupil. Za pražský celek stihl nastoupit k jedenácti ligovým zápasům a navíc si připsat i pět startů v Evropské konferenční lize. Sto devadesát pět centimetrů vysokému fotbalistovi se daří i na reprezentační úrovni. Pravidelně nastupuje za reprezentaci Ukrajiny U21, kde v posledním duelu s Arménií hrál i s kapitánskou páskou.