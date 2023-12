V posledním utkání letošního roku zavítal Slovan Liberec na nový stadion v Pardubicích. A domů se vrátil s nepořízenou, jelikož padl 0:2 a ukončil tak sérii bez porážky.

Fotbalisté Liberce prohráli v Pardubicích 0:2. | Foto: Jaroslav Appeltauer

V prvním poločase se jako první prosadili hráči Pardubic, když se ve 12. minutě trefil Zlatohlávek. Dále ale byli aktivnější hráči Slovanu, gól však před pauzou nevstřelili. Ve druhé půli dotahovali Liberečtí jednobrankové manko. V 67. minutě jim to neulehčil Daněk, který zvyšoval na 2:0. I přes závěrečný tlak a spoustu střel se Slovan nedokázal prosadit a zpět do Liberce odjel bez bodu.

„Dnes jsem zklamaný, protože si myslím, že jsou prohráli zbytečně. Beru to jako trest za náš vstup do utkání, kdy jsme hráli hodně profesorsky. Z toho vyvrcholila ta chyba a vedoucí gól domácích. Pak jsme se postupně zlepšovali a myslím, že jsme byli lepším týmem na hřišti, ale rozhoduje se v šestnáctkách. Pardubice byly poctivé dozadu, dobře zachytal i Kinský. Druhý poločas jsme už byli v zápase, byla tam gólová situace, která nakonec neplatila. Bylo ještě dost času na to, aby jsme s tím něco udělali. Bohužel jsme si nepohlídali jeden brejk, ze kterého padl druhý gól. Domácí se poté soustředili na defenzivu a zvládli to. My jsme si něco vytvořili, nějaké střely a spoustu závarů, ale už nám nebylo přáno. Z tohoto pohledu zasloužené vítězství pro domácí," zhodnotil vše Luboš Kozel, trenér Slovanu Liberec.

FK Pardubice - FC Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 12. Zlatohlávvek, 67. Daněk. Žluté karty: 37. Patrák, 88. Daněk - 34. Žambůrek, 63. Červ, 90+3 Rabušic. Červené karty: 90. Mukwelle. Rozhodčí: M. Radina - J. Šimáček, A. Černoevič; VAR: L. Szikszay; AVAR: J. Hrabovský.

FC Slovan Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula (C) - Fukala (71. Penner), Červ, Žambůrek (78. Kok), Preisler (59. Frýdek) - Višinský (71. Rabušic), Horský (46. Kulenović), Tupta.

Zdroj: fcslovanliberec.cz/Adam Žatečka