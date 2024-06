První přípravné utkání na novou sezonu sehráli fotbalisté libereckého Slovanu na čerstvě divizním trávníku v Hrádku nad Nisou. Premiéru si kromě několika hráčů v čele s Markem Ichou, který navlékl kapitánskou pásku, připsal také trenér Radoslav Kováč.

Slovan Liberec porazil v prvním přípravném utkání druholigový Varnsdorf 2:0. | Foto: FCSL/Jaroslav Appeltauer

Do utkání lépe vstoupilo jeho mužstvo, když se už v šesté minutě prosadil Marios Pourzitidis. Nový trenér modrobílého celku chtěl vidět co nejvíce hráčů, a tak se hrálo ve velmi mladé a kombinované sestavě.

Do prvního poločasu zasáhl například stoper Ševínský, záložníci Hudák, Lexa a Icha nebo útočník Matěj Strnad, který je odchovancem Liberce a absolvuje své první minuty s A-týmem. Po přestávce se mezi třemi tyčemi objevil Musil a v poli kromě známých tváří Koželuh, který přišel z Plzně. Zápas nakonec skončil vítězstvím Liberce 2:0, když se v 72. minutě prosadil také Olaf Kok.

Nový trenér tak mohl být po utkání spokojen. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď musím říct, že každá výhra je důležitá. Nicméně jsme chtěli nechat hrát hodně mladých hráčů, abychom je viděli. Jsme rádi, že to zvládli, jsou šikovní a musím říct, že obstáli velmi dobře. Výhra a nula vzadu se hezky počítá. Já jsem se hrozně těšil na zápas, byl jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou, protože první týden byl náročný. Nicméně si myslím, že pracovali velmi dobře a jedeme dál,“ zhodnotil Radoslav Kováč první duel pro klubový web.