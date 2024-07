V prvním poločase byl určitě aktivnější severočeský celek, ale svou houževnatost ve vedoucí branku nepřetavil. Soupeři naopak patřila část hry po přestávce. Svůj tlak vystupňoval v 69. minutě, kdy se po akci z levé strany prosadil na malém vápně stojící Soisalo. Puskás chtěl rozhodnout a i v následujích minutách byl daleko výraznější.

Druhá branka ale nepřišla, Slovan naopak vyrovnal hru a o chvíli později i skóre. Kok s Nyarkem vybjovali balon u postranní čáry, nizozemský útočník jej dostat na Christiana Frýdka, který střelou po zemi na bližší tyč srovnal na 1:1. Také Liberec chtěl ze zápasu odejít jako vítěz, ale ani on přes svou zvýšenou aktivitu v závěru nedokázal podruhé skórovat. Zápas tak skončil smírně.

Liberecký trenér ocenil kvalitu soupeře. „Byl to jednoznačně nejlepší soupeř na rakouském soustředění. Jsem hrozně rád, jak nás prověřil. Zápas měl určitou kvalitu, ale od nás to byl nejslabší výkon z těch tří. Neměli jsme kvalitu v rozhodování na posledních třiceti metrech, tam se pořád trápíme. Hodně věcí ale bylo také dobrých. Jsem rád za vyrovnání. Vždy je dobře, když se povede srovnat. Nikdo se také nezranil, pouze Ghali má nějakou bolístku, ale nemělo by to být nic vážného,“ řekl Radoslav Kováč před návratem na sever Čech pro klubový web.