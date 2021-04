Byl u toho i 24-letý Štěpánek. „Bylo pro nás hodně důležité, že jsme dali rychlý gól. První půli jsme měl pod kontrolou. Po změně stran domácí chybovali a my je potrestali druhým gólem. V závěru nám docházely síly, Budějovice dali břevno, ale to bylo všechno. Myslím, že jsme ten zápas v pohodě zvládli,“ pochvaloval si bývalý mládežnický reprezentant.

Jablonec má za sebou náročný program, v dubnu odehrál už sedm zápasů, vyzkoušel si tak tři anglické týdny v řadě. „Náročné to bylo, kord pro mě, když jsem tři měsíce nehrál. Myslím si, že jsme to zvládli v pohodě. Hráli jsme dobře a sbírali body. Asi nám to prospívá,“ usmál se Štěpánek.

Ten odehrál za první tři měsíce jediné utkání v Teplicích. Teď drží šňůru pěti startů za sebou. „V lednu jsem se proti Teplicím zranil, následně jsem se prostě nedostal do sestavy, trenér dal šanci jiným. Jsem rád, že teď zase hraju, doufám, že jsem svou příležitost využil a zůstanu v sestavě,“ pevně věří.

Jablonec zatím stále drží skvělou druhou příčku, na záda mu dýchá Sparta, která má o jeden bod méně a navíc má jeden zápas k dobru. Aktuální los ale mají jablonečtí poměrně přízniví – Olomouc, Teplice, Příbram. „Naším cílem jsou poháry, je to blízko. Určitě bychom se chtěli dostat do kvalifikace o Ligu mistrů. Sparta má sice dohrávku s Plzní, ale věřím, že nevyhraje. Pak by to bylo jenom na nás. Los teď máme relativně příznivý, ale čekají nás týmy, které bojují o záchranu. Budou bránit a chodit do brejků, my budeme muset tvořit. Věřím, že to zvládneme. Máme opravdu výbornou partu, rozumíme si na hřišti i mimo něj. Navzájem si pomáháme, to je hlavní důvod toho, kde se v tabulce nacházíme,“ zdůraznil odchovanec jihlavského fotbalu.

Před dvěma lety se Štěpánek přesunul na sever Čech z Jihlavy. Start do jabloneckého angažmá mu ale překazilo těžké zranění. „Po třech týdnech jsme byli na soustředění v Portugalsku a já si utrhl křížový vaz v koleni. Byl jsem celý rok mimo. Chvilku po přestupu je to hodně nepříjemné. Snad jsem si to vybral a už bude všechno v pohodě,“ pokýval hlavou.

Přechod z Vysočiny na drsný sever Čech byl pro Štěpánka pohodový. Proč? „S tím počasím to v Jihlavě bylo obdobné. V Jablonci máme více sněhu, na to jsem zvyklý nebyl,“ zasmál se. „Sny a ambice? Já jsem realista, cíle si nedávám. Co bude, bude. Jestli něco přijde, tak to přijde. Na budoucnost moc nemyslím,“ dodal David Štěpánek.