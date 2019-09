Teplicím se vstup do nové sezony také dvakrát nepovedl. Dosud totiž zvítězily jen jednou, když ve třetím kole porazily Ostravu. K tomu ještě zaznamenaly remízy s Příbramí, Plzní a Karvinou.

Z ostatních utkání odešly bodově naprázdno. V tabulce jim tak patří poslední místo se ziskem šesti bodů. Nutno ale dodat, že Teplice mají zápas s Boleslaví k dobru.

Tepličtí nebudou moci využít služeb vykartovaného útočníka Jakuba Mareše a trenéra Stanislava Hejkala, kterého disciplinární komise potrestala za červenou kartu při zápase s Karvinou stopkou na dvě utkání.

DRSEK HLAVNÍ TRENÉR

Do role hlavního kouče se tak dočasně posune asistent Pavel Drsek. „Že budu hlavní trenér? Já to tak neberu, protože my se Standou vždy vše rozebíráme. Teď je to tak, že nemůže být dva zápasy na lavičce, ale stejně si vše řekneme před zápasem společně. Taktika se také domlouvá společně,“ prozradil pro klubový web Drsek.

Skláři přivedli během reprezentační přestávky posilu do útoku, z belgického Lokerenu přišel na Stínadla Jakub Řezníček.

FC SLOVAN LIBEREC

Liberečtí jsou na tom o něco lépe než Teplice, ale k úplné spokojenosti hodně chybí. Poté, co se Slovan zvedl po čtyřech porážkách v řadě a zvítězil nad Karvinou a Spartou, přišel další nezdar na půdě Bohemians, kde Liberec prohrál 1:2.

Severočeši tak jsou s devíti body na jedenácté pozici v tabulce.

Také pod Ještědem představili novou posilu. Ze Slavie přišel na hostování ofenzivní záložník Alexandru Baluta.

„Jsme rádi, že se nám po delších jednáních podařilo Alexe získat do Slovanu, přestože o jeho hostování mělo velký zájem i několik dalších klubů. Věříme, že může naší ofenzivě hodně pomoct a že v našem dresu prokáže své fotbalové kvality,“ řekl k Balutově příchodu sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

V historii samostatné české ligy odehrál Slovan s Teplicemi 46 zápasů s bilancí šestnácti výher, devíti remíz a jednadvaceti porážek.

V loňské sezoně měly také navrch Teplice. U Nisy nejprve remizovaly 2:2 a před příchodem vánočních svátků vyhrály doma 1:0.

Zlepší si liberečtí fotbalisté s Teplicemi bilanci a opět se posunou v tabulce směrem vzhůru, nebo se Teplice odlepí ze dna tabulky a zvládnou zabojovat i bez svého hlavního trenéra Stanislava Hejkala?