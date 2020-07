„Respektujeme kvality a sílu Plzně včetně možnosti střídání. Má dvě kompletní jedenáctky a skvělý tým. My jsme některé důležité hráče pošetřili jednak z taktických důvodů a jednak proto, že toho mají opravdu hodně. V posledním zápase od nás chyběla dynamika. Utkání s Plzní nebudu nějak extra hodnotit. Beru, že naši mladí kluci se statečně rvali a byl to nácvik taktického tréninku zaměřený na defenzivu,“ shrnul duel v Plzni trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Měli jsme tam nějaké šance. Například mladý Beran mohl dát branku, ale jinak to bylo spíš o tom, abychom dobře vykrývali soupeřovy hráče. Dali jsme některým našim hráčům ochutnat, aby věděli, co to je hrát první ligu,“ doplnil Hoftych.

Liberecký lodivod se vyjádřil i ke stavu zraněných hráčů a jejich možnému nasazení v barážovém mači s Mladou Boleslaví. „Uvidíme. Půjdeme den po dni. Sezona je pro nás po té koroně nekonečně dlouhá, ale budeme se chystat tak, abychom byli na neděli připraveni,“ odvětil Hoftych.

Jak mladíci zvládli měření sil s Plzní? „Musím je pochválit. Zvládli to velmi dobře. Rvali se statečně a pomohli jim i zkušení hráči, jakými jsou Zeman, Koscelník a Kačaraba. Starší kluky musím pochválit, protože to pro ně byl těžký zápas na psychiku. Kluci si ochutnali velký fotbal a mají o motivaci postaráno. Jednou určitě budou chtít hrát pravidelně. Z mého pohledu v rámci možností to zvládli slušně,“ kvituje Hoftych.

Na zvolené strategii, kdy liberečtí trenéři pošetřili důležité hráče pro baražový duel a v Plzni nasadili omlazenou sestavu, se všichni shodli. „Jednoznačně. Shodli jsme se na tom všichni včetně majitele. Už v utkání se Slavií bylo vidět, že nám chyběla energie fyzická i psychická. Vzhledem k tomu, že i v naší nejsilnější sestavě bychom v Plzni v těchto dnech měli malou šanci byť jen na remízu, tak jsme situaci vyhodnotili pragmaticky,“ přibližuje Hoftych.

Po posledním kole skupiny o titul byl spokojenější trenér Jablonce Petr Rada, jehož mužstvo se dostalo do předkola Evropské ligy. „Splnili jsme bodový cíl, které jsme si dali pro čtvrté místo. Liberec sice prohrál, ale my jsme chtěli hrát sami za sebe. V prvním poločase jsme měli velice dobrý začátek, kdy jsme měli spoustu šancí a dostali se do vedení. Myslím si, že Ostrava v úvodní půli neměla nic. My jsme navíc dobře napadali,“ řekl Rada.

„Druhý gól, který by nás možná trochu uklidnil, jsme nevstřelili. Šance si sice vytvoříme, ale nespadne nám nic do branky. Podobné to bylo na Spartě, kde jsme měli tři možnosti, což je luxus, ale nevyužili jsme ani jednu,“ smutnil Rada.

„Do druhého poločasu jsem hráče upozorňoval, aby se zbytečně nebáli. Hráčům v určitých fázích docházely síly. Už bylo vidět, že je to vyprášený. Silou vůle a sebezapřením jsme zápas dohráli, i když jsme inkasovali branku. Nakonec jsme remízu udolovali,“ oddechl si Rada.

„Jsem rád, že je konec. Pokud bychom měli ještě hrát dál, tak už bychom to asi neuhráli. Na maji nervovou soustavu je to strašný. Radši bych si zahrál ve Slunečné nebo v Ulici, kde probíhá všechno v klidu,“ zavtipkoval Rada.

„Všichni si myslí, že trenérský job je pohoda, ale není. Jsem rád, že ačkoliv jsme v některých zápasech nadstavby podali špatné výkony, tak jsme nakonec skončili čtvrtí,“ uzavřel Rada.