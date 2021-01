Jak návrat na trávníky vidí Jakub Pešek a vytvořil si podle něj Liberec na podzim vhodnou pozici v tabulce? „Myslím, že tím, jak jsme zvládli konec prosince, můžeme být spokojení. Chuť vybojovat znovu evropské poháry je velká,“ prozradil 27letý krajní záložník.

V první polovině sezony patřil k hlavním oporám celku kouče Pavla Hoftycha. S Libercem, kde působí od roku 2018, si zahrál evropské poháry, které jsou zároveň nejen pro Jakuba Peška obrovskou motivací do jarní fáze ligového kolotoče. Rychlonohý záložník dosud nasbíral ve FORTUNA:LIZE gól a tři nahrávky, na mezinárodní scéně na sebe výrazně upozornil dalšími třemi gólovými pasy.

Jak jste si užil zimní pauzu? Byla krátká, že?

Je pravda, že to bylo krátké, ale užil jsem si pauzu na maximum. Čas jsem trávil s rodinou, takže super.

Výhodou možná bude, že jste nestihli ani ztratit kondičku.

Sbírali jsme hlavně psychické síly, které rychle ubývaly. Podzimní část byla strašně dlouhá, vše je pak hlavně o hlavě. Kondici jsme žádnou neztratili, takže bychom měli najet do módu, kde jsme skončili před svátky.

Není člověk po takové kumulaci zápasů fotbalu už trochu přesycený? Odehráli jste celkem 22 zápasů…

To se uvidí, jak už jsem říkal, ke konci byla situace náročnější hlavně na psychiku. Chuť každopádně mám, deset dní pauzy mi úplně stačilo. Jsem na fotbal nadržený, těšil jsem se taky do kabiny za kluky. Viděli jsme se, jsme taková malá rodina, takže mi spoluhráči už chyběli.

Soustředění bude zaměřené hlavně na herní činnosti?

Určitě, poprvé v kariéře zažiju odlišnou zimní přípravu. Nepřijde kondiční dril, běhání a podobně, budeme se soustředit na herní věci. Koneckonců do ligy vstoupíme už za chvíli (16. ledna v domácím utkání proti Bohemians 1905, pozn. red.).

Figurujete na osmé příčce tabulky, jak vidíte vaši výchozí pozici?

Myslím, že tím, jak jsme zvládli konec prosince, můžeme být spokojení. Měli jsme souběžně ještě zápasy v Evropské lize, což nikdy není jednoduché. Ubraly hodně sil. Teď máme jen ligu a můžeme se soustředit pouze na ni. Věřím, že uhrajeme ještě lepší výsledky a budeme mít také víc sil.

Motivací a cílem jsou opět evropské poháry?

Teď jsme viděli, že to za to strašně stojí. Jde o neskutečné zkušenosti a zážitky. Chuť vybojovat znovu účast v pohárech je velká, bylo by to fantastické. Moc bychom se těšili a uděláme pro to maximum.

Jakub Pešek v sezoně 2020/21

FORTUNA:LIGA

zápasy 11

góly 1

nahrávky 3

žluté karty 3

EVROPSKÁ LIGA

zápasy 7

góly 0

nahrávky 3

žluté karty 1

Kryštof Rossmann