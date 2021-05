V 65. minutě kopal liberecký Mara penaltu, kterou však Berkovec zneškodnil. Prosadil se až Jhon Mosquera, ale v posledních vteřinách srovnal z ojedinělé akce Antonín Růsek. Ještě před samotným výkopem byl do Dvorany slávy Slovanu Liberec uveden in memoriam Josef Šural, který zahynul před dvěma lety při automobilové nehodě v Turecku.

„Pepa Šural byl výborný fotbalista a člověk. Zanechal tady v Liberci a i v Brně, kde vyrostl, stopu. Vzhledem k tomu, že Pepa byl příznivcem obou klubů, kde nechal své srdce, tak si asi přál remízu,“ řekl na adresu zesnulého hráče kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Jaký je váš pohled na remízové utkání s Brnem?

V prvním poločase jsme viděli vyrovnaný zápas, přičemž soupeř měl jednu velmi dobrou šanci z šestnáctky. My měli hned v úvodu tutovku v podání Rabušice a pak ještě další dvě možnosti. První půle byla ale vyrovnaná. Ve druhém dějství jsme postupně Brno přitlačili, nepouštěli jsme ho moc na naši polovinu. Vytvářeli jsme si šance a do toho ještě kopali penaltu. Pak jsme dali branku a v poslední minutě soupeř z ojedinělé akce vyrovnal na 1:1.

Utkání předcházel ceremoniál s uvedením Josefa Šurala do Dvorany slávy Slovanu Liberec. Jak emotivní to bylo?

Co říct k pokutovému kopu z hlediska nařízení a exekuce?

Kamso Mara penalty kope a proměňuje je. Zrovna do této branky proměnil památnou penaltu pro APOELu a díky tomu jsme se dostali do skupiny Evropské ligy. Tentokrát ho Berkovec nachytal. Co se týče samotného nařízení, tak tu situaci jsem z mého pohledu neviděl, jen jsem věděl, že tam došlo ke střetu Fukaly s hostujícím hráčem.

Gólově se prosadil Jhon Mosquera, který branku potřeboval. Pomůže mu to z hlediska sebevědomí pro závěr soutěže? Jak vzal roli střídajícího hráče?

Žolíky jsme si tentokrát nechali. Potřebujeme dostat do zápasu hráče, kteří umí změnit tempo. Věřili jsme, že to dokáží Mosquera s Rondičem, u kterých jsme věděli, že je pošleme do hry poměrně brzy. Jen jsme čekali na příležitost. Jhon dal branku, která pro něj určitě bude povzbuzením. Diváci jej perfektně přivítali při jeho příchodu. Škoda, že jsme vedení neudrželi.

Jak jste viděl závěr, který může být rozhodující v konečném součtu v bitvě o evropské poháry?

Jasně, počítat umí každý. Znovu jsme nevyužili možnost dostat Plzeň pod výrazný tlak. Máme nakonec jen bod a vzhledem k tomu, že jsme inkasovali v poslední minutě, tak je to málo. Na vedoucí gól jsme se strašně natrápili a zahodili jsme dost šancí. Nakonec jsme se dostali do náskoku a stejně nám to nestačilo, což je smutný příběh. Nic ale nebalíme, do konce ligy jsou dva zápasy. Vyvíjet se to může všelijak. Škoda, že jsme nedotáhli utkání do vítězného konce.

Co byste řekl k výkonu hostujícího brankáře Berkovce, který chytil minimálně dvě branky?

Berkovec je výborný gólman, což předváděl už v pražských klubech. Jestli se nepletu, tak získal v zahraničí titul. Jedná se o kvalitního brankáře, a proto si jej Brno bralo.

I když je Slovan znám svojí hrou na protiútoky, tak i proti skoro sestupujícímu Brnu měl na domácím stadionu držení míče pouze 46 procent. Není to málo? Neměl by tým bojující o poháry více přehrát soupeře pohybujícího se na sestupových příčkách?

My máme svůj styl hry, který je založen na rychlých brejcích a na atakových situacích. Každý zápas hrajeme tak, abychom dali branku. Brno se zase vyznačuje kombinačním fotbalem a sami jste viděli, co přinesla změna trenéra v Plzni. My hrajeme způsobem založeným na rychlých brejcích. Pro mě jsou podstatná jiná čísla, držení míče mě nikdy nezajímalo. Pro mě je daleko podstatnější počet střel a vypracovaných šancí. Proti Brnu jsme byli výrazně aktivní, měli jsme devatenáct střel, z toho sedm šlo na branku. Soupeře jsme v tomhle přehráli. Držení míče pro mě není parametr, který by měl zajímal.