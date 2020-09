„Z pohledu toho, jak se zápas vyvíjel, tak byla remíza asi zasloužená, protože soupeř šel za vyrovnáním. Nám chyběly síly, dynamika a kvalita,“ uznal trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jak zhodnotit remízu s Karvinou?

Byl to těžký zápas a velký boj. Soupeř je velmi důrazný a tvrdý v soubojích. Chyběla nám nadstandardní kvalita jednotlivců. První poločas skončil 0:0 a prakticky ani z jedné strany nebyly žádné šance. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení a je škoda, že Kuba Pešek nevyužil svoji šanci. Tohle byl zlomový moment. Karviná pak hru ještě více zjednodušila. I když skoro žádnou možnost neměla, tak se jí podařilo vyrovnat. Z pohledu toho, jak se zápas vyvíjel, tak byla remíza asi zasloužená, protože soupeř šel za vyrovnáním. Nám chyběly síly, dynamika a kvalita.

Čím to, že první půle byla bez šancí, když oba týmy hrají útočný fotbal?

My jsme věděli, že po duelu v Evropské lize na umělce a následné cestě náš výkon nemusí být optimální. I když se hráči poctivě připravovali, tak jsme věděli, že Karviná má hodně kvalitních hráčů i trenéra. Někdy se to tak sejde, když je minus a minus, tak z toho vzejde plus.

Další gól vstřelil Jhon Mosquera. Čekali jste, že bude tak produktivní?

Nečekali jsme, že bude až tak produktivní, protože v Bohemce tu gólovou bilanci neměl tak dobrou. On je ale hodně pracovitý jak při tréninku, tak i v zápase, kde nic nevypouští. Jsme za něj rádi, přejeme mu to a ať mu to vydrží co nejdéle.

Jak se zatím jeví nová posila David Cancola? Na čem s ním pracujete?

David má z Austrie Vídeň naučený styl spočívající v držení míče, zatímco my máme jiný systém. Zatím se s naším herním stylem seznamuje. Jeho nevýhoda byla, že poslední zápas hrál 20. července. Sice ho chceme dostat do zápasového tempa, ale ta herní praxe mu chybí. Jedná se ale o zajímavého fotbalistu. Mezi jeho přednosti patří cit pro to, kde se zrovna nachází balón. Dále i rychlé rozdělování míče do stran po jeho zisku.

Co zatím chybí Janu Matouškovi k lepším výkonům? Může ho nastartovat gól v Litvě?

Maty dál gól v Litvě a určitě mu ten zápas pomohl. Zahrál dobře i za český národní tým proti Chorvatsku. Jde postupně nahoru. Chybí mu ale ještě krůček. Všichni vidíme, jak je rychlostně vybaven. Věříme, že to bude ještě lepší, protože potenciál má velký.

Jhon Mosquera nahradil ve sestavě Tomáše Malínského. Dá se říct, že je pro vás v současné situace ještě platnější?

Jhon přišel a brankami nahradil Malinu, který naskočil loni v létě pomaleji, protože byl po zranění. Jhon je teď dál, než byl loni touto dobou Malina. Potřebujeme, aby si svůj potenciál udržel a aby byl i nadále platný.