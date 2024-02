Ondřej Kania opět způsobil rozruch svým počínáním na sociální síti X (dřívě Twitter) a rozdělil fanoušky na dva tábory. Ve svém videu totiž sdílel svou návštěvu epet ARENY, kde vehementně slavil společně se sparťanskými příznivci vysoké vítězství Letenských nad tureckým Galatasarayem. Své počínání později budoucí majitel Liberce vysvětloval hlavně fanouškům severočeského celku, protože ne všichni s ním sdíleli toto nadšení.

Byznysmen Ondřej Kania získal opci na 75 procent akcií Slovanu Liberec, kterou musí uplatnit do 15. května. Stihne to ale nejspíš již během března. | Foto: Profimedia

„Přátelé, reakce na pár komentářů co jsem četl - velmi stručně a říkal/psal jsem to xkrát - od mala jsem byl Sparťan. Když jsem hrával do svých dvanácti fotbal, Jarda Blažek byl můj vzor,“ začal mladý podnikatel své vysvětlení.

Vzápětí pokračoval svým životním příběhem o studování v USA a následném budování úspěšné firmy, až se dostal vyprávěním ke přestěhování se do Prahy. „Po covidu jsme s ženou na Spartu začali chodit. DÍKY Spartě, díky zájmu, který ve mně a v mé ženě vyvolala, díky tomu, jak nás to začalo bavit, jsme začali uvažovat o investici do fotbalu,“ poodkryl Kania, který klub stojí za plánovaným vstupem s jeho ženou do nejpopulárnějšího sportu světa.

Mimochodem, Sparta porazila Galatasaray 4:1, díky čemuž postoupila do osmifinále Evropské ligy. Tam narazí na anglický Liverpool.

Ondřej Kania: Už nebudu sparťan, složité rozhodnutí

Proti Spartě vypíšu vždy největší odměny

Majitel několika škol nemá potřebu se za nic schovávat. „Nejsem pokrytec, nejsem falešný člověk. Chtěl jsem, aby je (Galatasaray pozn. red.) Sparta přejela a měl jsem strašnou radost. Stejně jako jsem málem dostal na Letné v neděli infarkt, když Slovan se smůlou na Spartě prohrál. Tyhle dvě věci se nevylučují. Až bude klub náš a budeme hrát proti Spartě, tak nepochybně vždycky vypíšu největší odměny v sezóně a bude to pro nás obrovská, obrovská motivace Spartu porazit,“ slíbil.

Zmínil také, že posledních šest měsíců pracuje se svým týmem na tom, aby se Slovan Liberec stal funkčním, koncepčně a strategicky nastaveným klubem. „Pokud si nějaký fanoušek Liberce myslí, že jsem kvůli výše uvedenému debil nebo zrádce, tak je to jeho právo. Je to sport, jsme soupeři, chceme se navzájem porazit. Nicméně mou snahu ve fotbale nebude určitě vést předstíraná, falešná nenávist. Zároveň jsem člověk, který vrcholově sportoval a nenáviděl prohrávat. A ve funkci majitele budu nepochybně prohry nenávidět ještě víc. To vám můžu garantovat,“ dodal Kania závěrem.

A jak to vidíte vy, čtenáři Deníku?