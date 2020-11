Německý celek vstoupil do nové sezony Bundesligy výborně, protože porazil Kolín nad Rýnem a poté dokázal zdolat i giganta jménem Bayern Mnichov. Od té doby získal jeden jediný bod za remízu s Brémami a naposledy nestačil na Union Berlín. V tabulce tak patří Hoffenheimu až dvanácté místo.

V rámci základní skupiny Evropské ligy neztratili Němci zatím ani bod, když si poradili s Crvenou Zvezdou (2:0) a Gentem (4:1). Po dvou utkáních tak mají plný počet šesti bodů a jsou první.

Zatímco Hoffenheim nastupuje v domácí lize, Slovan si poslední ligový start připsal 4. října proti Příbrami (3:0). Od té doby FORTUNA:LIGA ze známých důvodů stojí, ale již tento víkend by měla být restartována.

Liberec tak musel vzít zavděk pouze duely na evropské scéně. V základní skupině nejprve zdolal Gent 1:0, ale před týdnem utrpěl debakl 1:5 s Crvenou Zvezdou.

„Bylo vidět, že musíme potrénovat obrannou fázi a sehranost. Určitě nejedeme do Německa s tím, že nemáme šanci. Budeme chtít bodovat,“ velel před dalším mačem brankář Slovanu Filip Nguyen. To ale ještě nevěděl, jaká rána potká jeho tým. V libereckém mužstvu totiž bylo pozitivně testováno na nemoc COVID-19 vícero hráčů včetně členů realizačního týmu.

Trenéři tak museli pro pomoc sáhnout do rezervního mančaftu, jehož hráči ale také nejsou rozehraní, protože všechny fotbalové soutěže dosud stály a třetí liga, v níž nastupuje Slovan B, byla přerušena až do konce kalendářního roku.

„Přestože se testujeme pravidelně, testy UEFA na Covid nám prokázaly vícero pozitivních hráčů včetně několika členů realizačního týmu, přestože se jedná především o bezpříznakové případy. Do Hoffenheimu tudíž pocestujeme ve značně oslabené sestavě a jedeme tam s tím, že sestavu budeme skládat až na místě. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je. S nadhledem,“ nevěší hlavu trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Znovu opakuji, že v zápase s FCSB jsme to byli my, kdo měl proti sobě tým s problémy. Teď máme proti sobě špičkový německý tým a problémy máme my. Je to netypická situace a uvidíme, jak to dopadne. Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z B týmu,“ potvrdil Hoftych.

„Jelikož je ze strany UEFA samozřejmě zájem, aby se zápas odehrál, tak se intenzivně řeší parametry počtu hráčů pro tento zápas. Uvidíme s kým a uvidíme, jak dáme sestavu dohromady,“ dodal Hoftych.

Duel TSG 1899 Hoffenheim – FC Slovan Liberec začíná ve čtvrtek 5. listopadu od 21 hodin na Nova Sport 1.