V průběhu týdne prosákly na veřejnost informace, že o liberijského halva má zájem Manchester City. Za anglického šampiona by stejně asi nenastoupil a působil by v některém evropském týmu v rámci hostování. V neděli vyšla na klubovém webu Slovanu Liberec zpráva, že Oscar se nakonec stěhuje do Edenu. V sobotním vzájemném utkání, v němž Slavia zdolala Liberec brankou Masopusta 1:0, nenastoupil.

„Oscara sledujeme už dlouho. Myslíme si, že svými fotbalovými dispozicemi a schopnostmi přesně zapadá do našeho systému hry. Je to mladý hráč, který se ještě bude hodně zlepšovat. Za poslední měsíce vykázal velký progres, a to je i důvod, proč ho zatím necháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, podle toho si ho stáhneme,“ uvedl pro web Slavie sportovní ředitel Jan Nezmar, který to pod Ještědem velmi dobře zná.

„Oscar je mladý hráč, který se nám velmi líbí. Od doby, co přišel, udělal velký progres. Je to zajímavý hráč, věkově i typologicky se hodí do Slavie. Je univerzální, v Liberci začínal jako pravé křídlo, pak hrál podhrot. Nyní hraje osmičku, nebo šestku, a to by byla pro nás asi nejpravděpodobnější varianta. Pro něj bude aktuálně nejlepší, aby hrál. Zůstane tedy zatím v Liberci a my tak budeme mít připraveného hráče do budoucna, který by nám mohl nahradit případný odchod,“ doplňuje ho trenér Jindřich Trpišovský, který U Nisy také zanechal výraznou stopu.

„Jsem z přestupu nadšený. Myslím si, že je teď pro mě důležité v Liberci ještě zůstat a po půlce sezony přejít do Slavie. Jde o další krok v mojí kariéře a jsem za to velice šťastný,“ okomentoval přestup samotný Oscar.