/ANKETA/ Nový majitel severočeského celku Ondřej Kania už ukázal, že se nebojí komunikovat s veřejností a fotbalovými bossy skrz sociální sítě. Teď ale vyšla nová informace, která dokazuje, jak moc vážně to mladý podnikatel s fotbalem myslí. O Slovanu Liberec bude natočena osmidílná dokumentární série, která bude mapovat první rok v klubu.

Nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania při odpovídání na dotazy fanoušků po vstupu do klubu. | Foto: FC Slovan Liberec

„Náš klub čeká přelomová sezona s novým vedením, trenérem, hráči i novou vizuální identitou. Sportovně chceme navázat na velké úspěchy z minulosti, a to jak tuzemské, tak posléze, doufejme, i mezinárodní scéně,“ řekl k chystanému projektu, který bude vysílán v příštím roce na Voyu, marketingový ředitel Slovanu Tomáš Čarnogurský.

Myšlenka se zamlouvá prakticky všem, od nového majitele po fanoušky. „Tento nápad zapadá do strategie nového většinového akcionáře klubu Ondřeje Kanii, ke které patří maximální otevřenost veřejnosti, ale i ochota pouštět se do nových projektů,“ přiznal Čarnogurský.

Sám Kania se na následující rok velice těší. „Projekt oživení Slovanu Liberec jako jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů v naší zemi, jeho návrat na přední příčky první ligy a účast v evropských pohárech jsou největší výzvou, do které jsme se pustili. Může to dopadnout jakkoliv, ale věřím, že je dobrý nápad nechat veřejnost nahlédnout do zákulisí celého procesu a nechat ji s námi prožít všechny naše úspěchy, ale i neúspěchy,“ řekl mladý podnikatel k budoucímu seriálu.

Sám přiznává, že by rád změnil český fotbal. „V prostředí, kde je přirozené nic příliš nekomentovat a neotevírat se navenek fanouškům, se jedná o riskantní krok, ale já i moje žena Petra jsme střelci a odvaha a tendence riskovat k nám prostě přirozeně patří,“ pousmál se.

Všichni v Liberci doufají, že se tento krok neotočí proti nim. „Věříme, že je dobrý nápad nechat veřejnost nahlédnout do fungování a chodu našeho klubu a zažít s námi úspěchy a třeba i neúspěchy,“ zopakoval marketingový ředitel slova svého nového šéfa.

