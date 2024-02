Deník oslovil dvě legendy Slovanu Liberec. Bývalého obránce Miroslava Holeňáka a skvělého útočníka Jiřího Štajnera. Ani dřívější spoluhráči se ale neshodnou. „Pokud se pan Kania vždy hlásil k fanouškovství Sparty, nevidím na tom nic špatného. Naopak mně osobně by vadilo, kdyby fandil Galatasarayi,“ nechal se slyšet Holeňák, který naprostou většinu kariéry strávil v Česku a momentálně vede druholigový Varnsdorf.

Tureckému klubu dost možná fandil přímo na stadionu legendární útočník Milan Baroš, jehož jméno fanoušci červeno-žlutého celku vyvolávali a on jim za to na oplátku zamával. Odchovanec Vigantic a ostravského Baníku působil v istanbulském celku v letech 2008 - 2013, kdy si připsal 93 startů a vstřelil 48 branek. Bývalý reprezentant hrál také pod Ještědem, konkrétně v ročníku 2016 - 2017. Za Slovan naskočil do 24 duelů a pětkrát se radoval z gólu.

Štajner: Ještě v tom neumí chodit

Když se Baroš proháněl po zeleném pažitu stadionu U Nisy, Holeňák trénoval mládežnické kategorie Liberce. „Přiznám se, že jsem u televize také fandil Spartě, jakožto zástupci českého fotbalu a ne nějakým Turkům. Proč bych jim měl fandit?“ nadhodil bývalý stoper řečnickou otázku. Někdejší spoluhráč z útoku Jiří Štajner s ním ale nesouhlasil. „Je to mladická nerozvážnost a nezkušenost. Ještě úplně neumí chodit ve fotbalovém prostředí,“ zakroutil hlavou muž, jenž má za sebou šest let v německém Hannoveru.

Rozruch kvůli oslavě na Spartě. Budoucí boss Liberce vysvětluje, co je za videem

A jak to vidíte vy, čtenáři Deníku?