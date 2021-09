Júsuf Hilál, 28letý bahrajnský útočník, na severu Čech působil už minulou sezonu. O šest let mladší Dominik Plechatý má zase zkušenosti z hostování v sousedním Jablonci.

„Jsem rád, že jsem zase ve Slovanu. Mám na Liberec pěkné vzpomínky z minulého podzimu, kdy jsem týmu pomohl kvalifikovat se do Evropské ligy. Těším se na zápasy a doufám, že v nich budeme vyhrávat. Fanoušci Slovanu mě rádi vidí na hřišti a já budu dělat vše pro to, aby mohli být šťastní, protože si to zaslouží,“ uvedl Júsuf Hilál.

Jeho dosavadní ligová bilance je 58 zápasů a 9 branek. V aktuálním ročníku už v širokém kádru sešívaných prostor nedostával, a tak přichází znovu hostovat do Liberce.

„Júsuf v našem klubu už působil a dobře zná místní prostředí, což by mu mělo pomoct v rychlé adaptaci. Slibujeme si od něho posílení naší ofenzivy. Je vysoký a má velmi dobrou kopací techniku, hráč jeho typu nám chyběl,“ řekl pro klubový web k příchodu Hilála sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Dvaadvacetiletý stoper Dominik Plechatý, jenž už má na kontě celkem 46 ligových startů, je kmenovým hráčem Sparty a naposledy hostoval v Mladé Boleslavi. Do Slovanu přichází na roční hostování.

„Událo se to docela rychle, ale jsem za to rád. Je to pro mě výzva, protože se Liberci nevydařil začátek sezony, takže doufám, že mu pomůžu a Slovan zas pomůže mně v herních zkušenostech,“ prohlásil Plechatý.

„Příchodem Dominika Plechatého se nám podařilo vyztužit zadní řady kvalitním fotbalistou, který má dostatek zkušeností z ligových zápasů i mládežnických reprezentací,“ okomentoval novou akvizici sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Podle všeho by nemělo jít o poslední posily. Dříve probíhala jednání o příchodu středopolaře Adama Jánoše, reálnější ale je přestup záložníka Christa Tiéhiho (23 let) z Opavy.

Liberec je po šesti odehraných kolech v tabulce první fotbalové ligy s jediným bodem poslední. Když ho vyřadil v 2. kole českého poháru Mol Cup třetiligový celek Zbuzan (1:2), skončil po dohodě trenér Pavel Hoftych. Nyní se pod taktovkou jeho nástupce Luboše Kozla a po příchodu nových hráčů má Slovan ze dna zvednout.

V sobotu jedou liberečtí fotbalisté do Ďolíčku, kde jej čeká tým Pardubic, pak hostí Mladou Boleslav a už 26. září sehraje prestižní Podještědské derby v Jablonci.