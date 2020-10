„Pocity byly nepopsatelné. Nic podobného jsem v životě nezažil. Pro většinu hráčů to byly první minuty v Evropské lize. První zápas doma, vyhrálo se, ohromná radost. Snad to bude takto pokračovat,“ přeje si liberecký obránce Martin Koscelník, který přihrál na jediný gól.

Belgickému sokovi vyznal respekt. „Soupeř byl technicky opravdu dobře vybavený, běhavý, individuálně skvěle vybavený. Jejich hráči jsou neskuteční ve hře jeden na jednoho. Díky naší agresivitě a bojovnosti a tím, že jsme do toho vložili srdíčko, nám přišlo štěstíčko naproti a dokázali jsme vyhrát 1:0,“ pochvaloval si.

Velkou měrou se na výhře podílel brankář Filip Nguyen, který tým několikrát podržel výbornými zákroky. „Jak se říká, konečně něco chytil,“ smál se Koscelník.

Nakonec vítězný gól se zrodil poměrně brzy. S čím jste šli do druhého poločasu? „Po přestávce jsme chtěli hrát stále naši hru a snažit se chodit do brejků.

Museli jsme být kompaktní vzadu, nepouštět soupeře do hry jeden na jednoho, neustále je zdvojovat a bojovat až do poslední minuty. Jinak to ani v Evropské lize nepůjde,“ odkryl taktiku.

Byla dlouhá přestávka, kterou Slovan měl, výhoda nebo spíš nevýhoda? „Těžko říct. Pro hodně hráčů je lepší, když jdou zápasy rychle za sebou. Někdo to má zase naopak. Myslím si, že jsme byli dobře odpočatí, což mohlo hrát svou roli,“ nabízí svůj pohled na věc. Podobně jako v případě Filipa Nguyena se i kariéra Martina Koscelníka v poslední době vyvíjí správným směrem. Nejprve pozvánka do slovenského národního týmu a teď start v Evropské lize.

„Jak se říká, fotbalová kariéra je rychlá a může se stát cokoliv. U mě to momentálně platí na sto procent. Jsem rád za šanci, kterou jsem dostal a začal pravidelně hrát. Za každou příležitost jsem šťastný, ať už v lize, Evropské lize či národním týmu. Budu dělat vše pro to, aby to takto pokračovalo i nadále,“ slíbil sympatický obránce.

„Řekl bych, že budeme hrát podobně. Držet kompaktní blok, soustředěná defenziva a snažit se vyrážet do rychlých brejků či zkusit vykombinovat akci po stranách,“ vyhlíží dalšího soupeře v podobě CZ Bělehrad.