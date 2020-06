Jedním z hráčů, kteří byli blízko ke gólu, byl obránce Slovanu Jan Mikula, který trefil břevno. „Kdybych to dal o pět centimetrů níž, tak by to dopadlo asi lépe. Je to smutné, ale udělali jsme z Laštůvky nejlepšího hráče,“ smutnil po závěrečném hvizdu. Jeho spoluhráči musí nabrat síly do dalších mačů.

Jak byste zhodnotil bezbrankové utkání s Ostravou?

Myslím si, že jsme byli lepší. Měli jsme víc šancí. Byl to bojovný zápas. Kdybychom ale vyhráli 2:0, tak by se nikdo nemohl divit.

Nakonec jste po základní části skončili na pátém místě. Jak hodnotíte celý ročník?

Před sezonou jsme takové umístění nečekali a po podzimu už asi vůbec ne. Od začátku jara a v jeho průběhu se nám dařilo, vyhrávali jsme a první šestka začala být naším cílem. Ten jsme splnili a teď máme další zápasy, ve kterých se porveme o to, abychom dosáhli dalšího cíle.

Po koronavirové přestávce máte hodně nabitý program, protože hrajete v režimu anglických týdnů. Jak se to na vás projevilo, co se týče únavy?

Myslím si, že můžu mluvit i za tým a my jsme připraveni dobře. Nevšiml jsem si, že bychom v zápasech nestačili. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, v což doufám, tak bychom nahuštěný program mohli zvládnout úplně v pohodě.

V utkání jste trefil břevno. Šla situace vyřešit lépe?

Kdybych to dal o pět centimetrů níž, tak by to dopadlo asi lépe. Byl tam závar. My měli asi dvacet standardek, měli jsme se do zakončení dostávat více.

Mužem zápasu byl vyhlášen ostravský brankář Jan Laštůvka. Souhlasíte s tím, že podal nadstandardní výkon?

Je to smutné, ale udělali jsme z něj nejlepšího hráče. Co na to říct. Chytil všechno.

Už ve středu vás čeká důležitý pohárový zápas v Olomouci. S čím do něj půjdete a co očekáváte od soupeře?

Musíme zase nabrat síly, zregenerovat a od úterý se chystat na Olomouc. Myslím si, že nás čeká bojovný zápas. Možná, že rozhodne, kdo bude mít větší štěstí. Pojedeme se tam porvat o vítězství. Je jedno, jestli to bude třeba na penalty nebo v prodloužení. My chceme vyhrát. S tím do duelu půjdeme.

V nadstavbě budete začínat v sobotu na hřišti Sparty. Těžký začátek, je to tak?

Každý zápas je těžký. Minulý týden jsme prohráli v Příbrami. Dneska v lize není žádný soupeř lehký. Sparta také hraje ve středu pohár, takže budeme na tom stejně. Rozdáme si to na férovku. Pojdeme tam uhrát body.