Do hlediště zase mohlo o něco více fanoušků, ale ti liberečtí zůstali za stadionem a fandili zpoza tribun. „Je to paráda. Klobouk dolů před nimi a strašně moc jim děkujeme za podporu,“ říká obránce Slovanu Ondřej Karafiát. „Bylo by nádherné porazit Spartu třikrát za sezonu,“ vzhlíží Karafiát k finále MOL Cupu.

Jak jste viděl nepovedený zápas na Letné?

Jsem zklamán. Sparta ale byla po většinu času zápasu lepší a držela míč. My jsme hráli na brejky a vyrovnali na 1:1. Byl tam i sporný okamžik, který zaváněl penaltou. Zápas se mohl vyvíjet jinak, ale to se nestalo. Nakonec probíhal tak, jak probíhal. Ke konci už jsme hráče prostřídávali, abychom si odpočinuli do dalších zápasů, protože ten program je opravdu náročný.

Mohla se na vašem výkonu podepsat únava?

Zápasů je hodně, ale já jsem se cítil dobře. Já jsem ve dvou utkáních chyběl, ale nedá se říct, že jsem odpočíval, protože kondiční trenér mi všechno vynahradil. Věřím ale, že kluci už tu únavu v nohách mají, protože odehráli o dva duely víc než já. Myslím si, že únava se trošku projevila.

Velký ohlas měl z tribun Tomáš Malinský pokaždé, když byl u míče. Hecovali jste ho nějak víc?

Jemu se to líbí. On tady podle mě má horší pověst než Limba (David Limberský – pozn. aut.). Tomáše to vyhecuje, ale i na něm bylo vidět, že toho má plné kecky. My musíme pořádně zregenerovat a dát se do kupy pro další zápas, protože nás čeká těžké utkání a chceme ho vyhrát. Samozřejmě se budeme snažit, abychom vrátili Spartě porážku u nás doma ve finále poháru.

Kde se vývoj zápasu podle vás začal lámat na stranu Sparty?

Myslím si, že se to lámalo kolem 65. minuty. My jsme Spartu na chvíli zavřeli na začátku druhého poločasu. Pak tam proběhla nějaká střídání a hra se trochu rozkouskovala. Malinko nám to ublížilo. Pak už jsme to jen dohrávali.

Opět jste nastoupili bez typického útočníka. V čem je hra pro vás jiná?

Je trochu jiná, protože tolik nenapadáme. Kuchťák (Jan Kuchta – pozn. aut.) toho hodně oběhá, ale v Olomouci předvedl to, co předvedl. Myslím si, že to bylo zbytečné. Hráli jsme bez něj, ale snažíme se hrát pořád na brejky. Na Kamilovi (Kamsu Marovi – pozn. aut.) bylo vidět, že je hodně zadýchaný a nestíhal toho tolik oběhat. Balu (Alexandru Baluta – pozn. aut.) se hodně snažil, ale občas tam běhal zbytečně, protože Kamil mu moc nepomáhal.

Na hřišti se několikrát jiskřilo. Jak jste viděl dané situace? Pomáhal jste spoluhráče spíš uklidňovat, nebo jste byl také plný emocí?

Já jsem se to snažil uklidňovat, protože po té sporné situaci, po níž si myslím, že jsme měli kopat penaltu, tak mě to pobavilo, protože jsem si uvědomil, že jsme na Spartě a je to tady těžké. Snažil jsem se být nad věcí, protože po dvou kartách se v nadstavbě stojí. Balutu jsem se snažil uklidnit, to se mi nepovedlo, protože dostal kartu.

Jak po prohraném zápase vzhlížíte k finále poháru a na co si dát pozor, aby další vzájemný zápas dopadl jinak?

Budeme mít výhodu domácího prostředí. Kdybychom Spartu teď porazili a měli s ní v letošní sezoně bilanci tří výher a žádné porážky, tak by to pro nás doma mohlo být těžší. Doufám, že se nám povede posunout bilanci na 3:1. Bylo by nádherné porazit Spartu třikrát za sezonu, což už je trochu na zamyšlení.

Na tribunách stadionu na Letné bylo více než dva tisíce diváků. Byl znát ten rozdíl, když se po restartu ročníku hrálo prakticky bez diváků?

Určitě to bylo znát. Viděl jsem tam ale ještě několik prázdných míst a klidně bych počet o nějaké dva tisíce lidí zvedl, protože jedna tribuna byla úplně prázdná. Přímo na tribuně jsme neměli žádné fanoušky, což je škoda. Myslím si, že kdyby v hostujícím sektoru bylo třeba sto našich fanoušků, tak by to nikomu neublížilo. Já bych poprosil vládu, aby počet lidí ještě zvýšila (úsměv).

Dvě desítky libereckých příznivců fandily za stadionem, za což jste jim pak šli poděkovat. Co říkáte na to, že za vámi jezdí i přesto, že se na stadion nedostanou?

Je to paráda. Hrozně si toho cením, že vůbec váží cestu nejenom sem na Spartu, ale třeba i do Budějovic nebo Olomouce. Je to perfektní, když si udělají čas, i když se hraje ve všední den. Klobouk dolů před nimi a strašně moc jim děkujeme za podporu. Jenom je škoda, že se nemohli dostat na tribunu. Myslím si, že by to ničemu neuškodilo.

S čím půjdete do zápasu s Jabloncem?

Půjdeme do toho s tím, že chceme určitě vyhrát. S ničím jiným tam nepojedeme. Pro nás jsou strašně důležité tři body, abychom se v tabulce posunuli výš.