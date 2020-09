Pravý zadák před několika dny absolvoval svůj první zápas v národním týmu Slovenska proti Izraeli, pod Ještědem hraje už třetí sezonu. Martin Koscelník zavítal do Liberce v červenci 2018 z Michalovců. V dresu Slovanu naskočil do 44 ligových utkání, v nichž si připsal dvě branky.

„Martin si musel pozici v týmu během minulé sezony těžce vydobýt. Dlouho byl mezi náhradníky a do zápasů se pravidelně dostával z lavičky spíš do pozice krajního záložníka. Do své role se dostal až po koronavirové pauze, ale od té doby si vybojoval jasnou pozici pravého beka,“ řekl trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Momentálně odvádí výborné výkony. Je důležité, že hraje stabilně,“ dodal kouč.

„Jsem za prodloužení smlouvy rád. Už jsem si v Liberci celkem zvykl a jsem tu spokojený. Začal jsem dostávat větší minutáž na hřišti, za což jsem velmi vděčný a vím, že tento tým ještě neukázal všechno,“ nechal se slyšet pětadvacetiletý obránce.