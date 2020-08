Na úvod tiskové konference představil tiskový mluvčí Tomáš Čarnogurský novou sadu dresů pro domácí zápasy. Zároveň připomněl, že probíhá prodej permanentních vstupenek na sezonu 2020/2021. Loňští permanentkáři mají až do čtvrtka rezervována svá místa. Začátek sezony bude fungovat ve stejném režimu jako závěr předchozího ročníku. Kapacita stadionu tak bude na 25 procentech.

„Letní přestupové období bylo letos tak krátké, proto i moje řeč bude stručná. Loňská sezona byla zvláštní a protáhla se až do července. Odešlo nám osm hráčů, kterým buď končilo hostování, nebo šli na přestup. Místo nich přišlo dalších osm a ještě nějací kluci navíc. Před realizačním týmem a stávajícím kádrem je hodně práce, aby jim vnutili své myšlenky,“ řekl ředitel klubu Libor Kleibl, jenž vyslovil přání, aby se letos začalo tak, jak se před několika týdny skončilo.

Trenér Pavel Hoftych pak navázal na slova ředitele. „Příprava byla rychlá a krátká. Odešlo hodně kvalitních a dobře trénovaných hráčů, na druhou stranu dorazili šikovní fotbalisté, kteří jsou ale v jiném rozpoložení, než bychom potřebovali. Během přípravy jsme měli málo času na to, abychom našli nějakou optimální formu,“ posteskl si Hoftych.

Liberecký kouč zavzpomínal na loňský začátek, kdy se jeho týmu nedařilo. „Měli jsme pomalejší start a chvíli nám trvalo, než jsme si na nějaké věci zvykli. Zůstala tady osa výborných hráčů, kteří jsou zkušení a zaběhlí. Na ně musíme napasovat hráče, kteří přišli a vytvořit jednolité těleso. Uvidíme, jak rychle se nám to povede,“ nastínil Hoftych, co jej a celý realizační tým čeká.

V nadcházejícím ročníku bude hrát osmnáct týmů a nebude nadstavba. Co na to říká kapitán Slovanu Jan Mikula? „Prvně doufám, že se všechno odehraje. Ve většině kvalitních lig se tímto systémem hraje, že je více mančaftů. Podle mě čím víc týmů, tím je to lepší,“ prezentoval Mikula svůj názor na věc.

„Důležité je to, že bude dodržena původní myšlenka s více zápasy. Teď se bude hrát 34 kol. Nadstavba měla něco do sebe. Třeba se ukáže, že tento nápad z nouze nebude úplně špatný,“ doplnil Hoftych.

Hráči budou podrobeni pravidelným testům na koronvirus. „Ze začátku nás to celkem bolelo. Nyní jsme si už zvykli. Netrvá to dlouho a alespoň víme, že jsme negativní. Doufám, že to takhle bude pokračovat,“ přeje si Mikula.

„Věřím, že testů bude ubývat,“ dodal Hoftych, jenž by nejraději netestoval vůbec.

Měli jste čas si po předchozí sezoně vůbec odpočinout? „Na jaře jsme nehráli dva měsíce, což nikdo nezažil. Byli jsme pět nebo šest týdnů doma. Myslím si, že jsme odpočívali dost dlouho. Pak už každý chtěl hrát. Když jsme hráli tolik zápasů systémem středa – neděle, tak to pro nás bylo super,“ odvětil liberecký obránce.

Jaký bude cíl do dalšího roku? „Navázat na to, jak jsme předchozí ročník zakončili. Byl bych rád, kdyby kluci rychle chytli formu a pokračovali ve výkonech, které lidi bavily. Musíme jít zápas od zápasu. Čeká nás kvalifikační utkání Evropské ligy. Momentálně mě nezajímá, co bude na jaře. Musíme se připravit na úvod naší ligy a po reprezentační přestávce následuje pro nás zápas roku,“ uzavřel Kleibl.