Gólman Filip Nguyen se poctivě připravuje a vyhlíží start sezony, upozorňuje však i na to, že změnám v kádru nemusí být konec. „Neřekl bych, že jde o definitivní situaci. Myslím, že se sestava během měsíce bude ještě hýbat. Ale nikdo není nenahraditelný,“ prozradil.

Příprava na jarní část sezony začala. Jaké byly svátky?

Přestávka mi připadala krátká, mohla být ještě o něco delší (smích). Ne, každopádně stačila… Odpočinul jsem si v hlavě a teď už jsem snad připravený. S přítelkyní jsme byli na dovolené v Malajsii. Lepší než být v této zimě. Přítelkyně poprvé minulý rok vyzkoušela Vánoce mimo Českou republiku, byla to pro ni premiéra.

Vzhledem k napadlému sněhu se určitě těšíte na kyperské soustředění v teple…

Když jsem se v první den přípravy vzbudil, podíval se z okna a viděl sníh, říkal jsem si, že se tohle může stát snad jenom nám (smích). Ale koukal jsem na předpověď a zase takové teplo být na Kypru nemá. Asi třináct stupňů. Žádná sláva, i když pořád lepší než zdejších minus jedna.

Těšil jste se po Vánocích zpátky za spoluhráči do kabiny?

Určitě ano, z tohoto pohledu byla zimní pauza zase moc dlouhá… Celý rok jste přece jen zvyklý trávit s kluky skoro každý den a najednou tři týdny nic. Chybí vám to.

Máte do jarní fáze sezony nějaké osobní cíle?

Přímo osobní cíle asi ani ne, zato týmové jsou jasné. Chceme hrát co nejvýš, v nejlepší šestce. Nejde vůbec o nereálnou situaci, tabulka je docela vyrovnaná. Určitě se pokusíme o nejvyšší nadstavbovou skupinu, budeme chtít skončit co nejvýš to půjde.

Pomoct by vám k tomu mohl i kádr, který se zatím příliš nezměnil.

No, neřekl bych, že jde o úplně definitivní situaci. Teprve začínáme. Myslím, že se sestava bude ještě během měsíce hýbat. Uvidíme, s kým nakonec vyrazíme v prvním kole na jaře na Spartu.

Asi bude znát odchod Oscara, že?

Bude chybět, určitě, ale nikdo není nenahraditelný. Máme další šikovné kluky na stejné pozici a na trenérech navíc bude, aby zapracovali také nově příchozí. Ukáže se hned na Spartě, půjde tam o takový křest ohněm.

Kryštof Rossmann