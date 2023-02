Kádr bylo třeba doplnit i vzhledem ke zranění dvou hráčů při minulém domácím utkání proti Slovácku, po němž na delší dobu nebudou trenérům k dispozici Denis Višinský a Michal Fukala. Gigli Ndefe fotbalově vyrůstal v Belgii, zahrál si i v rodném Nizozemsku, v létě 2019 pak zamířil do Česka. Po roce a půl v dresu Karviné, za níž nastoupil do 44 ligových zápasů, přestoupil do nedaleké Ostravy a v dresu Baníku nasbíral dalších 65 ligových startů. „V Liberci pro nás nikdy nebylo jednoduché hrát, navíc jsme to sem měli hodně daleko,“ vzpomíná na předchozí zápasy pod Ještědem.

A jak liberecký nováček hodnotí český fotbal? „Česká liga je hodně fyzicky a kondičně náročná. Nemyslel jsem si, že to bude tak intenzivní. Nemáte čas přemýšlet tolik o tom, co uděláte. V Nizozemsku když jste u míče, máte čas se rozhlídnout, podívat se, kam nahrajete. Tady jsou na vás hráči nalepení. Líbí se mi tento styl. Je to dobrá zkušenost,“ říká krajní univerzál, který se musel na začátku vyrovnávat i s jazykovou bariérou: „Česky už docela rozumím. Jsem tu přes tři roky.“

Do Liberce míří rodák z nizozemského Weertu s odhodláním: „Nemám rád porážky. Jsem tu, abych pomohl týmu k výhrám a posunuli jsme se v tabulce tak vysoko, jak to půjde.“ A o čem se bavil s trenérem Kozlem? „Trenéra znám, viděli jsme se krátce v Baníku. Ví, co ve mně má. Může mě využít na vícero pozicích, mluvili jsme o tom, že Liberec je mladý tým. Očekává, že budu tvrdě makat a pomůžu mladším klukům.“

Kromě nizozemského občanství Ndefe nedávno získal i pas Angoly, země svých rodičů, do jejíž reprezentace dostal pozvánku. „Debutoval jsem minulý rok. Nastoupil jsem proti Středoafrické republice a Madagaskaru. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Pracoval jsem opravdu tvrdě, abych se tam dostal. Od té doby, co jsem přišel do Česka, mě víc sledují, i proto jsem rád, že jsem učinil tuto volbu. Teď v březnu máme další zápasy proti Ghaně. Těším se na to,“ vyhlíží další reprezentační starty.

A Gigliho vzkaz pro fanoušky Slovanu? „Chtěl bych poprosit o maximální podporu. Slovan má velmi dobrý tým, to jsem poznal už jako soupeř. Jsou tu také dobří fanoušci, nemůžu se dočkat, až je uvidím v sobotu na stadionu a doufám, že pro ně získáme tři body.“

KRYŠTOF ROSSMANN