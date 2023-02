Slovácko vyhrálo díky trefě z třetí nastavené minuty… „Přišel tam dobrý centr, on byl na správném místě, líznul to a stačilo to. Za mě pěkný gól,“ přiznal gólman, jenž si prošel i Anderlechtem, pražskou Spartou a chytal třeba i na hostováních za Senicu či Vlašim.