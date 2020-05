Jak byste zhodnotil zápas s Teplicemi?

Chtěli jsme hrát rychle, kombinačně a po křídlech. Čili to, co nás zdobilo před vynucenou pauzou. Sice jsme nevstoupili do utkání úplně špatně, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi, rychlost a přihrávky. Někteří naši hráči nezahráli podle očekávání. Rozhodila nás první branka, která byla z mého pohledu dost laciná, neboť jí předcházela ztráta míče v přechodu.

A co druhý poločas?

Tam jsme chtěli hru zrychlit, změnit a postupně se dostat střídáním do větší aktivity. Ale po další fatální chybě v naší obraně jsme inkasovali druhou a lacinou branku. Snažili jsme se s utkáním něco udělat. Myslím si, že střídající hráči přinesli oživení, ale bohužel některým našim borcům chyběla lehkost, což se i dalo očekávat. Postupem času se do hry vkrádala křeč, nervozita. Měli jsme hodně šancí, ale branky jsme nedali.

Jak jste vnímali zvláštnosti zápasu a vše, co jste museli celou dobu dodržovat?

Připravovali jsme se na to. Věděli jsme, co nás asi čeká. Některá nařízení jsou zvláštní. Například, když hráči nastupují v kabinách s rouškami, přitom sedí mezi sebou na sedadlech a trénují spolu. Byli jsme připraveni na to, že takové věci tady budou a zápas bude sledovaný. Hráčům jsme kladli na srdce, aby se nenechali rozhodit ničím. Pro obě strany byly podmínky stejné. Myslím si, že hráči se s tím poprali. Nejtěžší byla atmosféra na hřišti, přičemž některé kluky zasáhla tím, že byli nervóznější, než jsou v běžném zápase.

Jak se vám hrálo, když z reproduktorů na stadionu běžela zvuková smyčka s fanděním?

Trochu jsem si vzpomněl na dobu, kdy hrál Střížkov a jejich fanoušci byli čtyři trumpetisti. Proti Teplicím to bylo podobné. Byla to atmosféra, která ale nemůže suplovat tu pravou. I přesto, že jsme prohráli, jsme rádi, že liga pokračuje. Věřím, že se brzy vrátí lidi do ochozů.

Nebáli jste se dalšího odložení zápasu, když v noci a v den utkání pršelo?

Měli jsme informace, že trávník je perfektní. Bavil jsem se i s prezidentem Teplic o tom, že speciální firma jim pomohla dát trávník do požadovaného stavu. Dalšího odkladu jsme se nebáli, protože jsme měli zprávy o tom, že hřiště je v pořádku.

Jak se vám trénovalo s rouškou?

Koučovalo se mi s rouškou špatně. Deset metrů kolem mě nebyl nikdo, a přesto musím trénovat s rouškou. Naštěstí mám takovou speciální šálu, která sice občas spadne, ale dá se přes ní trochu mluvit.