„Věřím, že to dotáhne hodně daleko. Silný na míči, silný bez míče, silný v zakončení, silný jak silnice,“ napsal na Twitter třeba jablonecký obránce Jakub Podaný (sok v boji o druhou příčku). Slova chvály na Adama Hložka vypustil do etéru jen chvíli poté, co sparťanský mladík zařídil vyrovnání.

Uchvátil ale především způsob, jak gólu docílil. Na začátku byl centr Wiesnera, který sice Hložka našel, ale nemířil úplně přesně do míst, kam by jej osmnáctiletý talent potřeboval. Ten si však obratně poradil, když si míč pohotově zpracoval, vystřihl takřka krasobruslařskou piruetu, položil na zem obránce Kašu a rozesmutnil nového plzeňského kouče Michala Bílka.

Snad ještě dřív, než Plzeň dostala na cestu na západ Čech přibaleny ještě další dva góly, se sociální sítě začaly plnit ódami na umění ivančického rodáka.

Někteří přirovnávali jeho dovednosti k těm v podání nizozemské fotbalové legendy Dennise Bergkampa, jiní zase připomněli jeho bilanci v posledních pěti ligových utkáních (6 gólů, 2 asistence) a posílali žádost o nákup Hložka sportovnímu řediteli mnichovského Bayernu Hasanu Salihamidžičovi.

Adam Hlozek's last 5 games for Sparta Prague in the Fortuna Liga:

Vs FK Pardubice ?️

Vs SFC Opava ⚽️⚽️⚽️?️

Vs Slovan Liberec ⚽️

Vs Banik Ostrava ⚽️

Vs Viktoria Plzen ⚽️

Sign him up @Brazzo! https://t.co/ZLyvg89SoN pic.twitter.com/H59bz3Mu7J