Na branku se čekalo marně. Liberec veze z Ďolíčku bod

"Ptali se mě, jestli jsem nachystaný. Řekl jsem, že ano. Oni zase říkali, abych nevymýšlel nic těžkého a dělal to svoje, byl v klidu a dobře komunikoval se spoluhráči," uvedl gólman a přiznal, že trochu nervózní byl: "Ale ne víc než když jsem působil na Slovensku nebo ve druhé lize ve Vlašimi. Byl to takový normální předzápasový pocit."

Ve vápně se odehrávalo během zápasu mnoho hlavičkových soubojů. Jak těžké to pro gólmana je, když míč létá stále vzduchem? "Je to náročné a jelikož se jednalo o můj první ligový zápas, nechtěl jsem moc chodit z brány a raději stál na čáře. Kluci to odbojovali a naštěstí jsme nedostali gól, za což jsem rád. Nejtěžší byl hned ten první zákrok, protože jsem střelu nečekal a najednou na mě letěl míč. Naštěstí jsem ho vyrazil."

Ďolíček je známý svou specifickou atmosférou a fanoušky. "V prvním poločase, kdy jsem měl za sebou domácí kotel, to bylo hodně slyšet. I ve druhé půli jsem slyšel jak domácí fanoušky, tak naše. Bylo to hezké," dodal Vliegen.