Zkušený trenér Kozel na startu přípravy hovořil o abnormálně vyrovnané lize. „Máme tři body na čtvrté místo, dva body na dvanácté. Jeden zápas může mužstvo někam vystřelit nebo zase sestřelit. Takže se dá říct, že de facto kromě třech prvních mužstev, se začíná od znova,“ řekl v rozhovoru pro klubový web. O čem dále hovořil?

O PŘÍPRAVĚ: „My jsme ji měli trochu odlišnou než ostatní mužstva. Ještě po reprezentační pauze jsme hráli pohár, takže jsme jeli o trochu déle. Poté jsme hráli ještě Tipsport Cup, takže do 9. prosince jsme měli normální tréninkový režim. Teď jsme měli tři týdny volno, v posledním týdnu už ale měli kluci individuální program. Teď máme čtyři týdny do ligy. Tím pádem je to kratší, trošku atypická zimní příprava. Kluci nechodí oproti zvyklostem ani na umělé hřiště, ale začali jsme na přírodní trávě. Doufám, že to podle předpovědi vydrží celý týden. V pondělí pak odlétáme na Maltu, takže tohle je zatím plus. Vždycky říkám, že to, jaká je nebo byla příprava, ukáže až liga.“

O KÁDRU: „To, jak bude jiný, ještě asi ukáže čas. Samozřejmě odchod minimálně odchody van Burena a Talovjerova, vlastně i Honzy Matouška, který, když byl zdravý, také nastupoval většinou s touto dvojicí v základní sestavě, bude určité oslabení. My se na to snažíme nějak reagovat, abychom mužstvo třeba na těchto postech doplnili. U Maxe nějaké signály byly, že by si ho Slavia stáhla, do přípravy minimálně. Uvidí se, jak to s ním bude dál. U Micka to byla asi trošku větší rána, protože tam byly informace, že k tomu spíše nedojde, ale po poháru k tomu najednou rychle došlo. Takže to byl trošku blesk z čistého nebe. Ale máme nějaký čas na to reagovat a uvidíme, jak se nám to podaří.“

OPĚT ZMĚNY: „Vím, že to je nějaká daň za to, že ti hráči jsou tady třeba na hostování. Nejsme pány té situace. Na druhou stranu, to, že si je stáhli, svědčí o tom, že tady podávají dobré výkony, že jim to sedlo, a že je třeba o ně zájem i v lepším klubu. Myslím si, že za tu dobu, co jsem tady, se vše řešilo na úrovni shody více lidí v klubu. Řešení bylo zatím vždy docela rozumné. To znamená, že ti co přišli, se tady většinou uplatnili. Zpátky se vrátil Christ Tiéhi. Za mě, co jsem viděl, tak i ve Slavii byl platným hráčem. Ale asi tam samozřejmě byly nějaké ekonomické podmínky a Slavia si je vyhodnotila tak, že pro ně Christ není momentálně priorita. Vím, že chtějí spíše útočné hráče a na tento post třeba někoho mají. Proto si myslím, že tu opci neuplatnili. Pro nás, když tady hrál, byl velice platný hráč. My momentálně na tento post nějaké fotbalisty máme a uvidíme, jestli tady vůbec Christ na jaře bude. Může se stát, že nepůjde do Slavie, ale třeba někam jinam, protože si určité jméno udělal.

O AMBICÍCH: „Zas to ukáže to jaro. Já jsem rád, že v mužstvu se to tak vnímá a cítí, to je správné. Vždycky by měli mít hráči i celý tým motivaci být co nejvýše. My víme, že na konci podzimu jsme absolutně zbytečně prohráli některé zápasy venku. Ty kdybychom zvládli, tak můžeme být tam, kde je dneska Olomouc, na čtvrtém místě. Ale to se musí všechno sejít, hráči být zdraví, ve formě a mužstvo musí ze zápasů vytěžit maximum, což se nám nepovedlo.“