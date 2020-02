„Pro mě je to pořád jeden z nejlepších klubů v Čechách,“ přiznává liberecký kapitán Radim Breite.

Jak se těšíte na první zápas se Spartou?

Hrajeme hned první jarní kolo na Spartě, kde to jsou vždycky krásné zápasy. My se na to těšíme, ale hlavně tam jedeme s tím, že chceme určitě bodovat.

Je těžké se připravit na prvního soupeře, když naskakujete do ligy po přípravě?

Myslím si, že je to úplně jedno. Pořád se jedná o Spartu, kterou bych nikdy za žádnou cenu nepodceňoval. Pro mě je to stále jeden z nejlepších klubů v Čechách. Vůbec bych neměl strach o to, zda bychom někoho podcenili.

Byla zimní příprava v něčem jiná než v předchozích letech?

Bylo to svižné a rychlé. V Turecku bylo herní soustředění trochu rozdrobené, ale teď už je to relativně v pohodě. Naší největší ztrátou je Kulda (kustod Petr Ulihrach – pozn. red.), kterého nemoc skolila taky. Doufám, že se dá do kupy a věřím, že na Spartu s ním pojedeme (smích).

Jaké máte cíle do jarní části sezony?

Hrajeme pohár a jsme v kontaktu s první šestkou, což je pro nás důležité. Vloni jsme se do šestky na poslední chvíli dostali, takže bychom to chtěli letos zopakovat.

Jak moc bylo v Turecku znát, že chyběli Potočný s Musou?

Odchody a příchody k fotbalu patří. Hráči, kteří přišli, nemají problém zapadnout do mančaftu. Věřím, že to bude šlapat dál. Jim bych akorát popřál hodně štěstí a doufám, že i nám se bude dařit.

Jak se vám hraje s novými hráči?

Nepřišli žádní mladí kluci. Jsou to hráči, kteří už mají něco za sebou. V tomto ohledu není žádný problém.

Je pro tým lepší začínat proti silné Spartě než proti slabším celkům?

Je to úplně jedno. Akorát Sparta má jméno, o to hezčí je ten zápas.

Utkání AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec začíná v sobotu 15. února od 17 hodin.