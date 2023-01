Na zimu se musím rychle adaptovat, jsem profík, řekl nigerijský útočník Olatunji

Vytáhlý nigerijský útočník Victor Olatunji čekal po přestupu z AEK Larnaka do prvoligového Slovanu Liberec na premiérový gól v české nejvyšší soutěži jen 40 minut. "Byl jsem v dobré pozici, Lukáš Červ dával balon na zadní a já jsem to dorazil. Jsem rád, že z toho padl gól," řekl 23letý forvard, jenž byl hned od svého příchodu na sever Čech pro svůj herní styl považován za "kladivo do vápna".

Victor Olatunji přichází do Liberce. | Video: youtube.com