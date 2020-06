Díky tomu tak mohou přijít na duel proti Baníku Ostrava (v sobotu 27. června od 20 hodin) všichni permanentkáři. Na celoroční permanentní vstupenku ale nebude umožněn vstup. Fanoušci si budou moct zdarma vyzvednout jednorázovou vstupenku na konkrétní místo, většinou ovšem nikoliv na jejich obvyklé.

Prodej jednotlivých vstupenek oproti permanentkám bude možný od středy 17. června do úterý 23. června ve fanshopu na stadionu U Nisy. V pracovní dny bude výdej probíhat od 10 do 12 a pak od 13 do 17 hodin.

Oproti své permanentce si příznivci budou moct zdarma vyzvednout jeden lístek na stejnou tribunu, v případě vyčerpání její maximální kapacity (ta nesmí přesáhnout 25 % z celkového počtu sedaček) pak na jinou tribunu.

Přespolní permanentkáři si mohou vstupenku závazně rezervovat e-mailem: martin.hladik@fcslovanliberec.cz. Vyzvednutí je pak možné v den utkání nebo lze zaslat vstupenku elektronicky.