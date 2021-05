Jde do tuhého. Do konce tohoto ročníku fotbalové ligy zbývá ještě pět kol a každá ztráta bodů tak může mrzet dvojnásob. Na severu Čech se chystá bitva dvou odvěkých rivalů – Liberce a Sparty. Oba celky hrají o hodně. Slovan se stále uchází o místo v pohárové Evropě, zatímco Pražané usilují o zisk druhé příčky zajišťující předkolo Ligy mistrů.

Měsíc duben zahájili svěřenci trenéra Pavla Vrby na jedničku. Nejprve vypráskali Teplice 7:2 a ve čtvrtfinále MOL Cupu vyřadili Jablonec po výhře 4:1. Poté jim ale zvlhnul střelecký prach, protože v derby se Slavií i v Jablonci nedali ani gól. Slovácko zdolali jedním zásahem, přičemž následovala remíza s Pardubicemi. V dosud posledním klání přestříleli Opavu 4:2 i díky hattricku Adama Hložka.

V tabulce patří Spartě třetí místo se ziskem 58 bodů. Pouhý bod ztrácí na druhý Jablonec a před čtvrtým Slováckem má náskok pěti bodů. K tomu má ještě zápas k dobru.

„Je dobře, že Jablonec hraje kvalitně. To je správné. Buďme rádi, že máme v lize další mužstvo, které dokáže konkurovat těm nejlepším. Pro fotbal je to dobře. Hlavně, když se pak kvalita ukáže v evropských pohárech. Víte, že Česko potřebuje získávat spoustu bodů do koeficientu. Je lepší, když budeme mít víc vyrovnaných mužstev a budeme bodovat, aby nám to potom pomohlo v dalších sezonách,“ řekl trenér Sparty Pavel Vrba.

Liberec v současné době nabírá slušnou formu, když dokázal vyhrát v Opavě 2:0 a v Mladé Boleslavi 1:0. Zdá se, že definitivně nechal za sebou neúspěšné období, během kterého v lize čtyřikrát v řadě nevyhrál. Při vší úctě k předchozím dvěma soupeřům ale teď bude stát proti Slovanu mnohem těžší kalibr.

Severočeši se v tabulce nachází na šesté pozici s 49 body. Na čtvrté Slovácko momentálně ztrácí čtyři body, stejný počet bodů mají k dobru na sedmé Pardubice.

„Pro nás je už každé utkání až do konce sezóny důležité. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme zvládnout vítězně. Klání s Mladou Boleslaví si můžeme odškrtnout a soustředit se na ty zbývající,“ uvedl záložník Slovanu Michal Sadílek.

Duel FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha je na programu v neděli 2. května od 17 hodin. Přímým přenosem jej vysílá stanice O2 TV Sport. Hlavním rozhodčím bude Pavel Orel, kterému budou s praporkem asistovat Jaroslav Kubr a Vít Melichar. Videorozhodčím bude Karel Hrubeš, jeho pravou rukou pak Milan Flimmel.

Liberec odehrál v rámci samostatné české ligy se Spartou už 57 zápasů, z nichž 16 vyhrál a 30 prohrál. K tomu se ještě jedenáctkrát zrodila remíza.