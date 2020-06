Boleslavi se po vynucené pauze nedaří, zato Slovan až na jednu výjimku stále vítězí. Duel FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav začíná v sobotu 6. června od 18 hodin.

FK MLADÁ BOLESLAV

Koronavirová přestávka Středočechům možná dost ublížila, protože v době, kdy se začal tým pomalu zvedat, zasáhla vyšší moc a fotbal musel jít stranou. Posuďte sami: do jarní části vstoupili Boleslavští porážkou 0:3 v Českých Budějovicích, načež ulovili dvě bezbrankové remízy se Slováckem a Příbramí. Poté přišla těsná výhra 3:2 v Ostravě a vzápětí byla liga přerušená.

Po jejím restartu nestačili svěřenci trenéra Jozefa Webera na Slavii a posléze dostali sedmičku v Plzni. V týdnu pak Boleslav remizovala se Zlínem 1:1. Středočeši se tak propadli až na 9. místo se ziskem 38 bodů. Místo toho, aby bojovali v první šestce, teď budou mít možná starosti udržet alespoň desítku. Za zhoršujícími se výsledky mohou stát odchody klíčových hráčů Nikolaje Komličenka a Murise Mešanoviče.

Pro Boleslav bude hodně důležitý zápas s Olomoucí. Výhodou pro mužstvo z města automobilů může být skutečnost, že Sigmu bude hostit na domácím hřišti.

Nejlepším střelcem Mladé Boleslavi je s deseti góly Lukáš Budínský. V brance středočeského celku se střídají Jan Šeda a Jan Stejskal.

FC SLOVAN LIBEREC

Na Liberci, zdá se, se vynucená přestávka prakticky nepodepsala. Na jaře dokázal oloupit Spartu, Bohemians Praha 1905 a Opavu. Po více než dvouměsíčním intermezzu sice prohrál v Teplicích, ale od té doby se vrátil tam, kde v únoru začínal.

Entuziasmus a hlad po úspěchu postupně odnesly České Budějovice, Slovácko a naposledy v derby Jablonec, kde Slovan vyhrál 1:0. Díky tomuto vítězství se dostal až na třetí místo, kde má k dispozici 45 bodů. Družina Pavla Hoftycha se v následujících zápasech proti Mladé Boleslavi, Příbrami a Ostravě zaměří na udržení bronzové pozice.

Momentálně nejdůležitějším mužem liberecké sestavy je záložník Tomáš Malinský. Nejen, že je nejlepším střelcem týmu, ale zároveň má status nejproduktivnějšího hráče Slovanu. Malinský navíc v předchozích dnech prodloužil pod Ještědem smlouvu.

„Já si pamatuji Malinu ještě z dob, kdy jsem trénoval Budějovice ve druhé lize. Už tehdy se o jeho potenciálu, rychlosti a nechytatelnosti vědělo. On má jak rychlostní, tak vytrvalostní vlákna,“ charakterizoval Tomáše Malinského trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Každý soupeř je těžký. Sice jsme porazili Budějovice a Slovácko, ale stejně tak jsme s nimi mohli body ztratit. Oba týmy jsou vynikající. Teď nás čeká Boleslav, která není v takovém laufu, jako byla na začátku sezony. Je to dáno i tím, že jí odešli Komličenko, Mešanovič a do toho se zranil Mára Matějovský,“ dodal Hoftych na adresu nejbližšího soupeře.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Liberec sehrál s Mladou Boleslaví už 31 zápasů a Slovan má výrazně pozitivní bilanci. Boleslav totiž porazil sedmnáctkrát, šestkrát s ní remizoval a osmkrát prohrál.

V historii vzájemných bitev se toho odehrálo opravdu hodně. Namátkou si stačí vzpomenout na 30. kolo sezony 2005/2006, kdy Liberec měl před duelem jistotu titulu, ale Boleslav musela vyhrát, pokud se chtěla ucházet o místo v Lize mistrů. Střetnutí nakonec skončilo vítězně pro Mladou Boleslav, která v Liberci vyhrála 3:2 po hattricku Marka Kuliče. Dva góly dal přitom z penalty.

V březnu 2012 bylo na stadionu U Nisy k vidění další drama. Boleslav vedla od 30. minuty zásluhou Kúdely, ale všechny body nakonec zůstaly v Liberci. V nastavení druhé půle totiž Gebre Selassie s Bosančičem otočili průběh duelu.

Liberečtí fanoušci zcela jistě nezapomenou ani na partii hranou v pondělí 28. května 2007, kdy v rámci posledního kola ročníku zajížděl Slovan na půdu Mladé Boleslavi. Liberečtí ještě bojovali i o titul, ale nakonec prohráli 0:4 a skončili celkově čtvrtí.

JABLONEC DO TEPLIC

Jablonec po porážce v derby s Libercem klesl na čtvrtou příčku. V neděli čeká svěřence kouče Petra Rady další derby v Teplicích. „Máme před sebou ještě tři zápasy. Budeme z toho chtít udělat ještě co nejvíce bodů, a to třetí místo si vzít zpátky. Bude to těžké, protože to tam je našlapané. Ale věříme ve svoji sílu, jakkoliv musíme zvládnout zápas v Teplicích a pak následující domácí zápas,“ pravil ex-teplický obránce Jan Krob.