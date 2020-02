Jak byste zhodnotil duel se Spartou?

Jeli jsme sem s tím, že jsme věděli, že se Spartě tolik nepovedla příprava. První zápasy jsou specifické a je tam hodně očekávání. Věděli jsme, že když budeme Spartě dělat problémy, dobře bránit a komplikovat jim akce, tak bude jejich nervozita narůstat. Do dvacáté minuty prvního poločase to bylo z naší strany dobré, potom měla Sparta i nějakou šanci, při které nás podržel Filip. Ve druhé půli jsme chtěli využít toho, že stav je 0:0 a pokračovat v brejcích. Brejky máme dobré, protože disponujeme rychlostními typy hráčů. Vstup do druhého poločasu se nám povedl a pak dal krásnou branku Malinský. Když se Sparta nedokázal trefit ani z pozic, které si vytvořila, tak jsme přidali ještě druhý gól.

Jak si výhry ceníte?

Je to krásný začátek jarní části soutěže. Pro nás se jedná o důležité vítězství a body. Jsme rádi, že jsme vzadu udrželi nulu a vyhráli jsme.

Tomáš Malinský vstřelil dva góly, ale pak si vyslechl své od sparťanský fanoušků. Jak vy ho znáte?

S Malinou jsme o tomhle mluvili a věděli jsme, že se na něj bude pískat. Nestal se zrovna populárním. Ale poté, co jej sparťané viděli hrát proti nám, tak by ho spíš měli chtít do svého mančaftu. Malina odehrál velmi dobrý disciplinovaný zápas a využil příležitosti, které měl. Navíc tam měl i několik dalších brejkových situací. Musím ho pochválit za to, že poctivě bránil.

Sparta neměla do poločasu pořádnou šanci. Byl to pro vás signál o přestávce apelovat na hráče a jejich defenzivní úkoly?

Situace pro nás byla o to složitější, že se nám zranil Taras Kačaraba. Do stoperské dvojice tak šli Matěj Chaluš s Ondřejem Karafiátem. Musím pochválit i krajní beky Honzu Mikulu a Matěje Hybše a vlastně defenzivní práci celého mužstva včetně Peška nebo Malinského.