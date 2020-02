„Mně před zápasem nějak nebylo dobře,“ nechal se slyšet Kuchta. Co předvede, až bude stoprocentně fit?

Vstřelil jste dva góly a navíc zařídil penaltu. Byl to váš nejlepší zápas v lize?

Určitě, to je bez debat. Vždycky jsem dal jen jeden gól, ale teď jsem byl u všeho. Jsem spokojen, ale hlavně jsem rád, že jsme potvrdili tři body ze Sparty, protože to bylo důležité. Navíc jsme se dotáhli na horní polovinu tabulky.

V 15. minutě jste šel do souboje s brankářem Bohemky Le Giangem. Byla to jasná penalta?

Podle mě byla jasná. Gólman mě zbořil. Já byl před ním, chtěl jsem hlavičkovat a on do souboje šel hloupě. Využil jsem své přednosti a zfauloval mě.

U druhého gólu jste čekal, že by mohl míč propadnout?

Vždycky čekám, že by mohl obránce nebo stoper promáchnout. Takhle mají útočníci hrát, aby dohrávali situace. Vypadá to jako snadný gól, ale ve skutečnosti opak je pravdou.

Za co jste dostal v utkání s Bohemians žlutou kartu?

Žlutou kartu jsem dostal za oslavu gólu, ale myslím si, že jsem si nesundal dres. Rozhodnutí rozhodčího jsem nerozuměl. Byl jsem v euforii a asi jsem ji měl krotit, ale byl jsem rád, že jsem dal druhý gól. Já jsem si ani nechtěl sundat dres, jen jsem si ho dal přes hlavu a rozhodčí mi dal žlutou kartu.

Trenér Hoftych vás vystřídal už v 55. minutě. Nebudete mu to vyčítat, protože jste přeci jen útočil na hattrick.

Mohl jsem útočit na hattrick, ale mně před zápasem nějak nebylo dobře. Když jsem přišel o poločase do kabiny, tak jsem se necítil vůbec dobře. Trenér se mě zeptal, jestli chci pokračovat a já říkal, že ano, ale že vydržím maximálně deset minut. Dal jsem gól, ale on mi pak říkal, že pokud bych nedostal žlutou kartu, tak mě tam ještě deset minut nechá. Jsem ještě trochu nemocný, protože jsem měl v pondělí a úterý teploty.

V předchozích dvanácti zápasech v dresu Slovanu jste ani jednou neskóroval, zato teď přišly dva góly. Čím to?

Myslím si, že to je přístupem. Trochu jsem změnil svůj život. Snažím se dělat všechno naplno, fotbalu podřizuji úplně všechno a možná, že se teď všechno otočilo ke mně. Je to i štěstí, které jsem proti Bohemce měl.

Dřív tomu tak nebylo, že byste fotbalu obětoval všechno?

Ne, to jsem nechtěl takhle říct. V některých věcech jsem měl smůlu a nyní se všechno zúročilo. Předtím jsem hrál tři zápasy a pak jsem se zranil a než jsem se pak zase do toho dostal, tak jsem starty sbíral po minutách. V současné době cítím, že jsem ten, kdo ty góly musí dávat.

Slovan před utkáním s Bohemians zveřejnil informaci, že vaše hostování ze Slavie proměnil v přestup. Mohl to být také příznivý faktor?

Dá se to tak říct. Sám jsem stál o to, abych se se Slovanem domluvil. To byla první varianta. Vstoupil ale do toho ještě jeden klub, takže jsem měl dvě nabídky najednou a všechno jsem vyřešil do středy. Ve čtvrtek se přestup dotáhl a jsem rád, že jsem tady.

Jak je pro vás důležité, že máte jasno o své budoucnosti?

Je to ohromně důležité, protože jsem střídal kluby po půlroce nebo po roce. Liberec je tým, který dřív hrál Evropskou ligu a dodnes hraje na špici ligy. Myslím si, že to je výborný mančaft.

Trenér Pavel Hoftych se v minulosti vyjadřoval, že vám věří a bude na vás sázet. Je ta důvěra od trenéra pro vás důležitá?

Je. Trenér o mě stál a dá se říct, že inicioval ten můj přestup, aby mě Slovan vykoupil ze Slavie. Jsem za to strašně rád, že za mnou stojí. Myslím si, že máme k sobě takový zvláštní vztah. Pavel mě může dát na top úroveň, protože ví, že já potřebuji na sebe bič a on to se mnou umí.

Po zápase s Bohemkou jste se vyhoupli na šesté místo. Je to umístění, na kterém chcete být?

Chceme být v první šestce a netajíme se tím, že bychom chtěli ještě nahoru. Domnívám se, že tady je kádr dost kvalitní a široký na to, abychom byli v horních patrech tabulky. Udělali jsme další krok a v následujícím kole nás čekají Teplice. Budeme se snažit odvést maximum, abychom si odvezli další tři body.

Trenér Hoftych také říkal, že týmu za podzim dlužíte góly. Ulevilo se vám z tohoto pohledu?

Ulevilo, ale je teprve začátek jara. Musím stále opakovat takové výkony, abych si zasloužil být útočníkem číslo jedna. Rondić také pracuje výborně, má kvalitní zakončení, takže každý musí o svoji šanci bojovat. Mně se povedl duel s Bohemkou a jemu zase příprava. Trenéři mi věří a já se jim důvěru pokusím splatit v každém zápase.

Říkal jste, že o vás projevil zájem i jiný tým. Jaká šance byla, že byste šel právě tam?

Byla to velká šance, akorát tam by se ještě jednalo o půlroční hostování a až v létě by došlo na přestup. Nakonec to ale padlo. Jsem tady a řeším přítomnost a budoucnost. Jméno toho týmu si nechám pro sebe.

Jak se odchází ze Slavie, když se jí v současné době tolik daří?

V osmnácti jsem tam odehrál jeden zápas, šanci mi dal pan Uhrin. Třeba se tam jednou vrátím. Nikde není napsáno, že se nemůžu vrátit do Slavie nebo top trojky, pokud budu nadále pokračovat v dobrých výkonech.